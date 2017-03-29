Samsung Galaxy S8 tanıtılıyor: Galaxy S8 özellikleri ve fiyatı belli mi?

Teknoloji tutkunlarının bir süredir merakla beklediği Samsung Galaxy S8 için tanıtım günü geldi. Samsung Galaxy S8'in fiyatının ne kadar olacağı, özelliklerinin ne olacağı ve ne zaman Türkiye'ye geleceği merak ediliyor.

Teknoloji tutkunlarının bir süredir merakla beklediği Samsung Galaxy S8 için tanıtım günü geldi. Samsung Galaxy S8'in fiyatının ne kadar olacağı, özelliklerinin ne olacağı ve ne zaman Türkiye'ye geleceği merak ediliyor.

Samsung’un amiral gemisi Galaxy serisinin yeni modeli Galaxy S8 ve Galaxy S8+ bugün tanıtılacak. Samsung’un en son büyük umutlar beslediği modeli Note 7 büyük bir fiyaskoya sebep olmuş, Note 7’ler patlamaya başlamış ve toplatılmıştı. Şimdi Samsung, Galaxy S8’le muhteşem bir geri dönüş yapmayı hedefliyor. Galaxy S8 almayı planlayanlar tarafından da Galaxy S8’in fiyatı ve özellikleri merakla bekleniyor.

GALAXY S8’İN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Ekran: 5.8 inç, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7, 22mm lens

Pil: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat, Yenilenmiş TouchWiz

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C

GALAXY S8’İN EKRAN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunacak olan Galaxy S8 1440 x 2960 piksel çözünürlükte olacak. 568 ppi piksel yoğunluğu ile, ekranda doğal ve canlı bir görüntü bekleniyor.

GALAXY S8’İN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S8 ile birlikte kullanıcılara 64 GB veya 128 GB dahili depolama alanı gelecek. Galaxy S8 modelinde 12 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.7 diyafram aralığına sahip olan bir kameraya yer veriyor. Ön kamera ise 8 megapiksel olacak. Galaxy S8, 3000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

GALAXY S8’İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Galaxy S8 fiyatının 4000 TL üzerinde olacağını tahmin ediliyor. Vodafone Çek Cumhuriyeti tarafından aktarılan bilgilere göre Galaxy S8'in fiyatı 815 euro, Galaxy S8+'ın fiyatı ise 925 euro olacak.