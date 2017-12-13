Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus ile ilgili önemli ayrıntı! Büyük fark…

Gelecek sene çıkacak olan ve Samsung'un amiral gemisi Galaxy S9 ve S9 Plus'a dair merak edilen özellikler ortaya çıkmaya başlıyor. Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9 Plus hakkındaki bu detaylar henüz sadece iddia olsa da önem taşıyor...

Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9 Plus’ın özellikleri merak edilirken, teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen bu iki telefon arasındaki farklar da ilgiyle araştırılıyor. Bu sene beklentilere göre bu Galaxy S ve Galaxy S Plus serileri arasında büyük farklar olacak.

GALAXY S9’A TEK KAMERA GALAXY S9 PLUS’A ÇİFT KAMERA!

Shiftdelete’de yer alan habere göre 2018 yılının en merak edilen telefonlarından biri hiç şüphesiz ki Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri olacak. Yenilenen işlemci, tasarımdaki ufak makyajlar ile gelmesi beklenen bu modellerde büyük ses getirecek bir detay hakkında iddialar gündeme geldi. Galaxy S9 ve S9 Plus olmak üzere isimlenecek olan iki model arasında, arka kamera donanımında önemli bir fark bizleri bekliyor.

Ortaya çıkan render görüntülerine göre, S9 modeli tek kamera ile S9 Plus ise çift kamera ile üretilecek. Buna ek olarak S8 ve Note 8 modellerinde yatayda yerleştirilen olan kamera ve parmak izi tarayıcısı, yeni seride dikey olarak karşımıza çıkacak.