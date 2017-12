Şaşırtan haber: Uyurken eski kız arkadaşına tecavüz etti… Bu bir hastalık!

Uyurken insan farklı eylemlerde bulunabiliyor. Uyukusunda hareket eden, evden çıkan hatta kendine zarar verenleri duyduk. Fakat son dakikada uyanıp tehlikeden kurtulan insanlara farklı bir örnek eklendi. Seksomnia adı verilen çok farklı hastalığın detayları şok etti...

Uyur gezer hastalığını biliyoruz fakat uykusunda seks yapan insanlar da var. Uykudaki bu hal seksomnia olarak adlandırılıyor. Hatta son gelen haberlere göre çok sık görülmeye başlandı. Peki tam olarak nedir bu seksomnia? İşte BBC’nin bu hastalığa yakalanan Tom ile röportajı. Tom’a nadir görülen bir uyku bozukluğu teşhisi kondu: Seksomnia.

UYURKEN TAMAMEN FARKLI BİRİ

Sarah, Tom ile bir arkadaşının evinde tanıştığında, aralarında hemen bir elektriklenme oldu. Sıcakkanlı, konuşkan hali ve espiri anlayışıyla ona erkek kardeşini hatırlatıyordu. Zaman içinde yakınlaştılar. Birlikte dışarıda yemek yemek, sinemaya gitmek ve yürüyüş yapmak rutinleri haline geldi. Birbirlerinin varlığından mutluydular.

Ama bir gece, bir partiye gittikten sonra, ki her ikisi de burada içki içmişti, Sarah derin uykusundan uyandı ve Tom’u kendisiyle sevişmeye çalışırken buldu. Acı verici ve rahatsız ediciydi. Ertesi gün, ona bıktığını ve ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi.

Ancak Tom’un yanıtı onu oldukça şaşırttı. “Neden bahsettiğimi bilmiyordu ve bu yüzden savunmaya geçti. Bense uyanmış ve onu olan bitenden bihaber bulmaktan ötürü oldukça kızgındım” diyor Sarah.

Tom, o gece Sarah ile seks yapmaya çalıştığına dair bir şey hatırlamadığında ısrarcıydı. Sarah’nın anlattıklarından ve onu incitmekten yıkılmış görünüyordu.

DURUMLAR KARIŞINCA DOKTOR DESTEĞİ GEREKTİ

Doktorların keşfettiği şey, Tom’un hayatında büyük bir etkiye sahip olacaktı.

Tom’un vakasını inceleyen Doktor Guy Leschziner, “Uykusundaki beyin dalgaları oldukça sıradışı bir şeyi gösteriyor” diyor.

“Aynı anda hem uyanık hem de derin uykuda görünüyor. Derin uykuyu işaret eden yavaş beyin dalgaları ve aynı anda uyanık olduğuna işaret eden hızlı ritimler.” Beyin dalgalarının incelenmesi, Sarah’nın Tom’un davranışlarına ilişkin betimlemeleri ve uyurgezerliği sonucunda Tom’a nadir görülen bir uyku bozukluğu teşhisi kondu: Seksomnia.

Seksomnia uyurgezerlikle ve insanların uykunun rüya görme safhasında olmasalar bile kâbus gibi semptomlar sergilemesi olarak bilinen gece terörüyle ilgili.

“Bunların hepsi ‘parasomnia’ olarak bilinen bir uyku bozukluğu ile ilgili ve genellikle gecenin ilk safhasında ortaya çıkıyor, derin uyku sırasında” diyor Yale Üniversitesi’nden Profesör Meir Kryger.

“Uyurgezerler uyanık gibi gözükür ancak aslında değillerdir. Ve bunu beyin dalgalarından biliyoruz.”

“ARABA DAHİ KULLANABİLİYORLAR”

Guy Leschziner, uyanık olanın beynin görüş, hareket etme ve duyguyu kontrol eden kısımları olduğunu söylüyor. “Beynin hafıza, karar alma ve mantıklı düşünme kısımları ise derin uykuda gözüküyor. Bu nedenle bu durumdaki kişiler açık bir bilinç ya da hafıza olmaksızın konuşabiliyor, yürüyebiliyor, yemek yiyebiliyor, yemek yapabiliyor, araba kullanabiliyor ve hatta seks yapabiliyorlar.”

Peki seksomnia teşhisinin Tom’un tecavüzden mahkumiyetine bir etkisi olabilir mi?

“Tecavüz gecesi kafasına elektrotlar takılmadan, bunun Tom’un uyku bozukluğu nedeniyle mi olduğunu söylemek imkansız” diyor Leschziner. “Tom jüri tarafından suçlu bulundu.”

Ancak son yıllarda, seksomnia dahil uyku bozukluklarını içeren ve beraatle sonuçlanan birkaç dava görüldü.

Kanun birinin suç işleme niyetiyle mi yoksa otomat olarak, bilinçli bir farkındalıktan yoksun bir şekilde mi hareket ettiğine karar vermeli.

“Toronto’da ünlü bir vaka var. Bir kişi arabasına atlıyor, uzun bir yol katediyor ve kayınvalidesini öldürüyor, kayınbabasına da saldırıyor. Ve jüri uyurgezer olduğuna ve suçsuz olduğuna karar veriyor” diyor Meir Kryger.

“Birkaç yıl önce Arizona’da benzer bir vaka vardı, birisi karısını öldürdü. Ve bu vakada uyurgezer olduğunu öne sürdü ancak suçlu bulundu.”

“Sanıklar saldırıyı gerçekleştirirken beyin dalgaları ölçülmediği için bilinçli olup olmadıklarını söylemek zor diyor” King’s College London’dan emekli nöropsikiyatri profesörü Mike Kopelman.

“Bilinçli tasarlama, motivasyon ve geri çağırma kanıtları bulursanız, bunun otomatizm olmadığı anlamına gelir” diyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ama durum böyle değilse, suçlanan kişi masum olabilir.

“Saldırganın uyku bozukluğu ile ilgili geçmişini ve uyku takibine ilişkin bulguları birleştirmek zorundasınız, ki bunlar da o anda parasomnia olduğunu kanıtlamıyor ama onaylayıcı bir kanıt sunuyor.”

Sarah, Tom’un seksomnia teşhisinin onda derin bir etki yarattığını söylüyor, çünkü her zaman tecavüzden suçlu bulunmasının haksız olduğunu düşünüyordu.

“Hiçbir hatırasının olmadığı bir şeyi yapmış olmayla ve bunun suçluluk duygusuyla baş etmeye çalışmak… Demek istediğim, o gece garip bir şey yaptığının bile farkında değildi. Sabah hatırlamıyor” diyor.

Bu tür sıradışı uyku bozukluğu için mucizevi bir tedavi yöntemi yok, ancak onu engellemenin yolları var. Yatakta tenle teması önleyecek kıyafet giymek gibi. Stres, alkol ve uyku eksikliği tetikleyiciler olabilir, alışılmadık bir ortamda uyumak gibi.

Bu durumlardan kaçınarak, Tom büyük bir ilerleme kaydettiğini söylüyor. Tedaviye başlamadan önce, her iki-üç ayda bir seksomania belirtisi gösteriyordu.

“Şu an seksomnia durumlarının kontrol altında olduğunu büyük bir güvenle söyleyebilirim. Ve son iki-üç yılda hiç yaşamadım.

Kimlikleri korumak için takma isimler kullanılmıştır.