Ünlü uygulama rakibinin özelliğini alıyor

Yazılım teknolojilerinin gelişmesi ve insanların her gün yeni şeyler arıyor olması en çok telefon uygulaması yapan şirketlerin çalışmasına neden oluyor. 2014 yılında 19 milyar dolarlık bir fiyata Facebook'a satılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Yazılım teknolojilerinin gelişmesi ve insanların her gün yeni şeyler arıyor olması en çok telefon uygulaması yapan şirketlerin çalışmasına neden oluyor. 2014 yılında 19 milyar dolarlık bir fiyata Facebook'a satılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Facebook, yakın zamanda 1 milyon’dan fazla kullanıcıyı bir Snapchat klonu daha kullanmaya zorlayacak.

WhatsApp kendine ait ‘Hikayeler’ bölümünü, yeni bir ‘Durumlar’ güncellemesiyle piyasaya sürecek. Şuan için sadece Hollanda ve Fransa’da başlayan uygulama, yakın zamanda WhatsApp’in kullanıldığı her ülkeye yayılacak.

Bu yeni özellik, şirket tarafından aylardır deneniyor ve resmi olarak WhatsApp’ın ‘Durumlar'(kısa bir yazıyla listenizdeki insanlara bilgi verdiğiniz yer) bölümüne gelmesi gecikmiş bir güncelleme olarak adlandırıldı. Ama işin aslı, bu güncelleme Snapchat(veya Instagram) Hikayeler bölümüne çok benziyor.

Testlerde görüldüğü gibi, bu özellik mesajlar ve aramalar bölümünün yanına gelecek farklı bir sekmede bulunacak. Bu bölümde, Durum’unuzu fotoğraf ve video aracılığıyla(emoji, yazı ve doodle da olacak tabi ki) güncelleyebileceksiniz. Güncellemeyi yaptığınızdan 24 saat sonra ise koyduğunuz şeyler silinecek.

Doğum günü hediyesi

Uygulamanın 8. yaş gününe denk gelecek olan bu güncellemeyle, WhatsApp, Snapchat makyajı yapılmış son büyük Facebook servisi olacak. Şirket geçtiğimiz yıl Snapchat benzeri özelliklerini önce Instagram’a sonra da sırasıyla Messenger ve Facebook’un kendi uygulamasına eklemişti.



Kamera arkasında ise, gönderilen fotoğraf veya videolar çok fazla veri harcamaması ve yavaş bağlantılarda da görülebilmesi için optimize edilecek. Sarafa “Bizim umudumuz mesajların içindeki paylaşımlar kadar iyi olması yönünde.” diyor. Bunu söylerken ise WhatsApp kullanıcılarının günde 3.3 milyar fotoğraf gönderdiğinin de altını çiziyor.

Diğerlerinden daha özel

“Formata geniş bir anlamda aşinayız.” diye itiraf ediyor ürün menajeri Randall Sarafa. Ama WhatsApp'in bu özelliğinin diğerlerinin önüne geçmesini sağlayacak incelikler olduğunu ayrıca belirtti. İlk başta, bütün hikayeler – pardon Durumlar- iki taraflı olarak şifreleniyor. Uygulamadan atılan mesajlarda olduğu gibi. “Formata geniş bir anlamda aşinayız.” diye itiraf ediyor ürün menajeri Randall Sarafa. Ama WhatsApp'in bu özelliğinin diğerlerinin önüne geçmesini sağlayacak incelikler olduğunu ayrıca belirtti. İlk başta, bütün hikayeler – pardon Durumlar- iki taraflı olarak şifreleniyor. Uygulamadan atılan mesajlarda olduğu gibi.

Ama ‘Durumlar’ üzerinde yapılan yeniliğin Instagram Hikayeler kadar başarılı olup olamayacağı merak konusu. Şirket ise bunu öğrenmenin tam zamanı olduğunu düşünüyor. Uygulama aylık 1.2 milyar kullanıcı sayısını çoktan geçti ve Sarafa’ya göre 8 yaşını doldurmuş bir uygulamanın artık deneysel olması gerekiyor.

WhatsApp’in yeni ‘Durumlar’ özelliği şuan için Fransa ve Hollanda’da kullanılıyor ve yakında Birleşik Krallık, İspanya, İsrail ile Suudi Arabistan’da da çıkacak. Sonraki haftalarda ise daha geniş çaplı bir dağılım bekleniyor.