WhatsApp’a 4 yeni özellik! Engellediğiniz kişiler…

Milyonlarca kişinin kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp 4 yeni özelliği kullanıcılara sunacak. Şu an test aşamasında olan 4 farklı özellik platformun sadece WhatsApp'ın Android sürümleri için geliyor. İşte yeni özellikler...

WhatsApp’ın Android versiyonunu kullananlar için 4 harika özellik geliyor. WhatsApp’ın test ettiği 4 yeni özelliği belli bir süre sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu özelliklerden ilki uygulama üzerindeki engellediğiniz kişiler için geçerli. Artık engellediğiniz kişinin üzerine gelip basılı tutarak engelini kaldırabilir ve yeniden mesaj yollayabilirsiniz. Bir yeni özellik ile daha önce iOS’ta bulunan davet linki.

ADMİN AYARLARI GELİYOR

Android versiyonuna gelecek bu özellikle birlikte, kişileri kolayca konuşma grubunuza ekleyebileceksiniz ve bunun için onları illaki eklemiş olmanız gerekmeyecek. Sadece bir davet linki ile sorun çözülecek.

SALLA SORUNLARI ÇÖZ

Üçüncüğü özelliğimiz ise “Raporlamak için salla” gibi garip bir isme sahip. Burada mecaz yok, özellik aktif olduğunda telefonunuzu sallayarak WhatsApp ile iletişime geçecek o anda yaşanan sorunu kolayca bildirebileceksiniz.

Son olaraksa uygulamaya Yönetici Ayarları (Admin Settings) ekleniyor. Böylece kurduğunuz gruplarda çok daha fazla özelleştirme yapabilecek, seçtiğiniz kişilere toplu mesaj atabileceksiniz.