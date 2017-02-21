Yeni DNA araştırması: Goril Y kromozomları, şempanzeden çok insan erkeğinin Y kromozomuna daha çok benzer

Araştırmacılar, gorillerdeki erkek spesifik Y kromozomunun DNA dizilimini belirlemek için yeni, nispeten daha ucuz ve daha hızlı bir yöntem geliştirdiler.

Araştırmacılar, gorillerdeki erkek spesifik Y kromozomunun DNA dizilimini belirlemek için yeni, nispeten daha ucuz ve daha hızlı bir yöntem geliştirdiler.

Teknik, herhangi bir türün Y kromozomunun genetik bilgilerine daha iyi erişebilmesine olanak sağlayacağından, erkekte kısırlık ve erkeklere özgü mutasyonların incelenmesinde yararlı olabilmesi dışında, goriller gibi türleri yok olma tehlikesi yaşayan popülasyonlarda türler arası veya türler içinde babalık izlemede yardımcı olabilir.

Penn State Üniversitesinden bilim insanı Profesör Kateryna Makova ” Şaşırtıcı bir şekilde, goril Y kromozomunun, insan Y kromozomuna benzerliğinin, şempanze Y kromozomuna göre daha fazla olduğunu bulduk. Her üç türün hizalayabileceğimiz kromozom bölgelerinde dizilim benzerliği, türler arasındaki evrimsel ilişkiler hakkında bildiklerimizle örtüşüyor – insanlar şempanze ile daha yakın ilişkilidir. ”

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Bununla birlikte insan ya da goril ile karşılaştırıldığında şempanzenin Y kromozomu, gen sayısı itibariyle daha fazla değişiklik geçirmiş gibi görünür ve gen diziliminde tekrar eden unsurların miktarı diğerlerinden farklıdır.

“Ayrıca, goril Y dizilimlerinin şempanze Y kromozomuna kıyasla daha büyük bir kısmı insana hizalanabilir.”

Çeşitli nedenlerden dolayı memelilerin Y kromozomunun dizilişi inanılmaz derecede zordur. Bunun sebebi, sadece bir kopyada bulunması ve bir erkek hücresinde bulunan toplam genetik materyalin sadece % 1 ila 2 kadarını oluşturmasıdır. Bu zorluğu azaltmak için araştırmacılar, kromozomun büyüklüğü ve genetik içeriğine dayalı şekilde Y kromozomunu tercihen seçmek için “akış-sıralama”(flow-sorting) adı verilen bir deney tekniği kullandılar.

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Bilgisayar bilimi ve mühendisliği ile biyokimya ve moleküler biyoloji yardımcı profesörü Paul Medvedev “Akış sıralama, veri kümesindeki Y kromozomunun miktarını yaklaşık yüzde otuza yükseltti” diyor. “Y kromozomu için verilerimizi daha da zenginleştirmek için verilerimizde benzer dizilerin ne sıklıkta göründüğüne dayalı olarak verileri Y ve ‘Y olmayan’ dizilimlere ayırmak için RecoverY adı verilen bir hesaplama tekniği geliştirdik.”

Genome Research dergisinde çevrimiçi olarak yayımlanan rapora göre Y kromozomu , tüm DNA’lar gibi A,T,C ve G harfleri ile temsil edilen ve “bazlar” adı verilen bir dizi molekülden oluşur. Halihazırdaki genetik sıralama teknolojileri, kromozomun tüm uzunluğundan çok daha kısa dizinin “okumalarını” üretir. Bu okumaların düzene yerleştirilmesi ve yerlerinin daha uzun ve uzun parçalara bölünerek bulunması gerekir. Araştırma ekibi, Y kromozomunun DNA dizisinin bu birleşiminde yardımcı olmak için iki farklı sıralama teknolojisi kullandı.

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Penn State ve Cambridge Üniversitesi’nden ve San Diego Hayvanat Bahçesi’ndeki diğer araştırmacıların da katkıda bulunduğu araştırmada, araştırmacılar ürettikleri goril Y kromozom dizisinin faydasını göstermeyi amaçlıyorlar. Bunun için de erkek goriller arasındaki genetik ilişkiyi ayırt ederek nesli tükenmekte olan bu türlerin korunmasını hedefleyen koruma çalışmalarına yardımcı olacaklar.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL