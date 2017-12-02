Sayısal Loto sonuçları: İkramiye 5 milyonu aştı! MPİ 2 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonucu (Milli Piyango)

Aralık ayının ilk Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından belirlendi. MPİ'nin çekiliş merkezinden canlı yayınlanan Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta yani 2 Aralık'ta büyük ikramiye lira olarak belirlendi. Zengin olma umudu ile kuponlarının başında olanlar Google üzerinden kazandıran numaraları araştırıyor. İşte 2 Aralık MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Kısa zamanda zengin olmanın hayalini kuranlar Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kazanan rakamlar belli oldu. 2 Aralık Cumartesi Sayısal Loto sonuçları haberimizde. Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de Milli Piyango Genel Müdürlüğü Ankara Balgat Binasında yapılan çekiliş ile Sayısal Loto’da kazandıran rakamlar belli oldu. Sonuçlara göre ikramiye dağılımı ise henüz belli değil. Şans oyunu tutkunlarını üzen haber torba yasa ile geldi Sayısal Loto ve benzeri şans oyunlarında veraset ve intikal vergisi yüzde 20’ye çıkarıldı. İşte heyecanla beklenen MPİ Sayısal Loto sonuçları ve 2 Aralık 2017 kazandıran altı rakam…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Bir cumartesi gecesi daha Sayısal Loto heyecanıyla geçildi. Zengin olma hayali kuran yüzbinlerce vatandaş Sayısal Loto sonuçlarını öğrenip kuponlarını kontrol etmek istiyor. MPİ 2 Aralık 2017 Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran numaralar…

1, 5, 8, 17, 20, 46

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi Sayısal Loto'nun sonuçları milyonlar tarafından bekleniyordu. Zengin olma hayaliyle sonuçları bekleyenler kazandıran numaraları MPİ tarafından belirlendi.



Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat’taki çekiliş salonunda haftanın şanslı numaraları belirlendi. İşte o numaralar…

6 bilen kişi sayısı 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.801.830,42 TL

5 bilen kişi sayısı 225 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.678,70 TL

4 bilen kişi sayısı 9.089 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 69,15 TL

3 bilen kişi sayısı 162.870 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,75 TL

SAYISAL LOTO’DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi 17 Ocak 2017’da bir duyuru ile Sayısal Loto’da devir sayısının kaç olduğuna açıklık getirdi. Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı açıklama şu şekilde;Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4'üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.