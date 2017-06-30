Tatil kilolarından kurtulmanın yolları

Tatiller çoğumuz için iyi bir dinlenme fırsatıdır. Bu dönemde çoğumuz “Zaten senede kaç kere tatile çıkıyoruz ki?” deyip umursamaz bir tavır takınır. Hal böyle olunca da, tatilde alınan kilolar vücuda yerleşmeden harekete geçmek gerekir. İşte size, bu harekete geçme dönemiyle ilgili etkili ipuçları ve hızlı kilo kaybı sağlayan, sağlıklı ve doyurucu menüler…

Üç günlük menü

Yetişkin kadınların günlük su ihtiyacı 2.2 lt'dir ve önerilen miktar hava şartları ve aktivite durumundan etkilenir.

1. gün

Sabah kalkınca 1-2 su bardağı, tarçın çubuğu ve karanfil tanesi bekletilmiş süzülmüş ılık su

Kahvaltı

– 1 haşlanmış yumurta

-1 çay kaşığı dolusu pul biber, karabiber karışımı

– 2 tam ceviz içi

– 1 dilim ekşi maya / karabuğday ekmeği

– Söğüş salatalık

Öğle

– 1.5 avuç içi karesi ızgara / fırın deniz balığı

– Limonlu roka salatası

– 100g baharatlı fırın patates ya da 1 dilim mısır ekmeği

Ara

– 2 kayısı ya da 2-3 tatlı erik

– 1 su bardağı light kefir

Akşam

– 6 yemek kaşığı etsiz barbunya ya da börülce yemeği

– Yarım kase haşlama karabuğday ya da siyez bulguru

– 1 kase cacık (tercihen mayalanmış)

– Taze soğanlı çoban salata

2. gün

Kahvaltı

– 6 çilek

– Yarım muz

– 1 dilim kavun

– Yarım su bardağı yoğurt

– 1 tatlı kaşığı Chia

– Mikserden geçirilmiş 1 su bardağı buzlu su.

Öğle

– Çeyrek avokado

– Yarım limon

– 2 salatalık

– 1 avuç kuzu ıspanak

– 2 dilim ananas

– Mikserden geçirilmiş yarım su bardağı buzlu su. Yanında 1 avuç karışık taze kuruyemiş tüketin.

Ara

– Sütlü kahve

Akşam

– 6 yemek kaşığı baharatlı ızgara/fırın sebze (1 tatlı kaşığı zeytinyağlı)

– 1 kase cacık

– Mevsim salata (sirke, limon serbest)

Ara

– 1-2 su bardağı zencefil dilimi atılmış süzülmüş ılık su

– 1 küçük şeftali

3. gün

Kahvaltı

– 1 dilim peynir

– 1 tatlı kaşığı çekilmiş keten tohumu

– Limonlu salatalık, maydanoz, ince yeşilbiber

– 1 dilim ekmek

Öğle

– 3 az yağlı köfte ya da 100 g biftek

– 4 yemek kaşığı piyaz ya da humus ya da 1 kase mercimek çorbası

– Mevsim salata (sirke, limon serbest) ya da haşlama/sote sebze (mantar, patlıcan)

– 1 kase cacık

Akşam

– 1 adet garnitürlü enginar

– 1 kase cacık

– 1 dilim ekşi maya/karabuğday ekmeği

– 1 dilim karpuz ya da yarım kase dut ya da kiraz

Sebze çeşitleri mevsim dahilinde ve ana öğünler aynı gün içinde yer değiştirilebilir. Akşam yemeğinden sonra diüretik etkili olmayan sevilen bitki, meyve çayları serbesttir.