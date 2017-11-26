BUNU YAZMAK GEREK

Bugün siyaset yok gülümseyelim sadece

Dün öğleden sonra bugün için yazılarımı yazmaya başladığımda Yıldırım Tuna'nın fıkralarını okuyup düzenledim. Sonra İbrahim Ormancı'nın aforizmalarını okumaya koyuldum. Ardından beni de üyeleri yapan bir whatsapp grubundan gelen ilginç bir mesaj dikkatimi çekti. Geçtiğimiz günlerde Charlie Chaplin'in doğum günüymüş. Bir katılımcı ünlü sanatçının yazdıklarından bir demet derlemiş. Fıkra, aforizma, Charlie Chaplin derken kendi kendime “Her gün siyasetin ve günlük olayların içindeyiz. Ara sıra da olsa hepsinden arınıp bambaşka şeyler yazsak, okusak ne güzel olur” diye düşündüm. Bu pazar gününü de siyasetten, günlük dertlerden ve sıkıntılardan uzak keyifli yazılarla geçirelim istedim. Umarım beğenir ve en azından tebessüm ederek okursunuz.

ÇOK GÜLDÜM

Tatil fıkraları

Yıldırım Tuna'nın gönderdiği fıkralardan seçmelerle iyi pazarlar dilerim;

Kampçılar ve Ayı

İki kampçı çadırlarının önünde yaktıkları ateşin kenarında otururlarken birden karşılarında dev gibi bir ayı bitivermiş. “Sakin ol” demiş birisi gözünü ayıdan ayırmadan sırtını ağacın birine yaslayarak, “Okuduğumuz kitabı hatırla. Sert ve kararlı bir şekilde gözlerine bakıp kaçmazsak saldıramaz!”

Öteki “Tamam da” demiş titreyerek, “Hadi sen bu kitabı okudun, ben de okudum ama bakalım bu ayı okudu mu?”

Gül dövmesi

İki yaşlı kadın güzellik salonunda otururlarken içeri tek göğsünde “kısa saplı gül” dövmesi yaptırmış genç bir fıstık girmiş. Kadınlardan biri diğerinin kulağına eğilip “Bu gençler son derece düşüncesiz” demiş, “Hiç göğse böyle kalıcı dövme yapılır mı? Şimdi gül orada hayli hoş duruyor ama 50 sene sonra sarkık Pazar filesinin içindeki uzun saplı ıspanağa dönecek!..”

Organik sebze

Karım sebze ve meyve almam için beni manava gönderdi ve “organik” olmalarını özellikle sıkı sıkı tembih etti. Arayıp raflarda bulamayınca yorgun bakışlı yaşlı satıcıya yanaşıp “Karım için sebze ve meyve alacağım” dedim elma ve taze fasulyeyi göstererek, “Bunların üzerinde zehirli tarım ilaçları falan var mıdır?” Satıcı etrafını göz ucuyla kontrol etti ve kısık bir ses tonuyla “Yok” dedi, hafifçe bana doğru eğilerek “O işi kimseye göstermeden siz evde kendiniz ayarlayacaksınız.”

Sihirli Lamba

John kumsalda yürürken kuma yarı gömülü bir şişe bulmuş, gömleğinin ucu ile parlatmaya çalışırken bir cin peydahlanıvermiş karşısında.. “Beni serbest bıraktığın için dileklerini yerine getirecek yeteneğim yok” demiş üzülerek, “Ama sana iki önemli hediye vereceğim. Ömür boyu grip olmayacağın bir iksir ve de meşhur bir film artisti ile baş başa bir akşam yemeği.. Bunlara en geç yarın akşam üzeri kavuşacaksın.” Der demez de birden kaybolmuş. John evine döndüğünde heyecanla annesine sormuş “Gelen bir şey var mı” diye. “Evet” diye cevap vermiş annesi, “Öğleden sonra 2'de 15 tonluk dev bir tankerle ‘Limonlu tavuk çorbası' getirdiler, karşıdaki caddede ‘Park Yapılmaz' işaretinin altında duruyor, yarım saat önce de MGM film stüdyosundan aradılar bu gece Lassie ile birlikte yemek yiyecekmişsiniz..!”

Müthiş Pazarlama

Adamın biri İtalya'ya turist olarak gitmiş, karşısına bir seyyar satıcı çıkmış.

“Bayım.. Resimler var. Güzel kadın resimleri..”

“İstemem.”

“Canlısını buluruz. Esmer,

Sarışın.”

“Teşekkür ederim.”

“Filmler var. Miki filmleri. Anlarsınız.”

“İstemem dedim ya kardeşim. Ben buraya Papa için geldim!” diye sinirlenmiş adam, bunu duyan satıcı anında kaybolmuş, akşama doğru kan-ter içinde adamı tekrar bulmuş.

“Bayım” demiş, “Papa imkansız ama Kardinali ayarladım.”

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

Rakamlarla hayatın anlamı

Hayata bir de kullandığımız tüm rakamların ışığında bakalım biraz da isterseniz;

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ve başlıyoruz;

9= günde 9 bardak su

8= 8 saat iyi uyku

7= dünyanın 7 harikasını görmek için seyahat et

6= haftanın 6 günü çalış

5= 5 haneli gelirin olsun

4= 4 tekerleğin olsun

3= 3 odalı düz ayak bir evin olsun

2= 2 sevimli çocuğun olsun

1= 1 sevdiğin olsun

0= 0 gerilim.

ÖNERİ

Yapacaklarınız yapmayacaklarınız

Size Charlie Chaplin'den birkaç öneri;

– Sıkıcı arkadaşlardan uzak durun.

– Aptalları eğlendirmeye çalışmayın.

– Yüksek idealleriniz olsun.

– Benim gibi bir arkadaşınız olsun.

– Fakirlere asla yüksekten bakmayın.

– Aptalca hikayelere tepki vermekten kaçının.

– Kendinizi başarıya odaklayın.

– Düşünceleriniz ilerisi için olsun.

HOŞUMA GİDEN ŞEYLER

Dünyanın en iyi doktorları

Ünlü sanatçı Charlie Chaplin şöyle demiş; “Bir iyi arkadaş bir iyi ilaçtır. Aynı şekilde iyi bir gurup arkadaş iyi ilaçlarla dolu bir eczanedir.” Sonra da dünyanın en iyi doktorlarını sıralamış;

1. Güneş ışığı

2. Dinlenme

3. Egzersiz

4. Doğru beslenme

5. Öz güven

6. ARKADAŞLAR

Bunların hepsini hayatının her döneminde muhafaza et ve sağlıklı bir yaşam sür. Eğer Ay'ı görebiliyorsan, Tanrı'nın güzelliğini görürsün, eğer Güneş'i görebiliyorsan, Tanrı'nın gücünü görürsün ve aynada kendini görüyorsan Tanrı'nın yarattığı en mükemmel şeyi görürsün. Kendine inan, hepimiz bu dünyadan geçen turistleriz, Tanrı bütün rotamızı hazırlayan, rezervasyonlarımızı yapan varacağımız noktaları programlamış seyahat acentamızdır. O'na güven ve hayat adını verdiğimiz bu seyahatten zevk almaya bak.

KOMİK



Bu pazarın aforizmaları

Mizah yazarı İbrahim Ormancı'dan gelen en yeni duvar yazılarından seçmeleri buyurun okuyun;

Dolar 4 lirayı zorluyormuş. Bu dönemin zenginleri dört köşe olacak desene.

* * *

Annem bastırılmış kaynanalık duygularını ortaya çıkarmak istiyor Düriye. Benimle evlenir misin?

* * *

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Alzheimer başlangıcıdır sanırım. Takma kafana.

* * *

Alem buysa kral benim. Ama sen kralın soytarısı olabilir misin acaba?

* * *

Bir ülkede “kadın haklarının” yerini “kadın hatları” alıyorsa o ülkede demokrasiden bahsedilebilir mi?

* * *

Kış bastırınca kömüre yüzde 35 zaman gelmiş iyi mi? Merak ediyorum; yaz sıcaklarında kömürün fiyatında düşüş olacak mı?

* * *

Asgari ücretlinin çaya ekmek batırıp yediği tamamen yalandır. Neden? Bir kilo çay olmuş 30 lira. Bunun pişirmesini ise saymıyorum.

* * *

Çok silik bir insandı. Gitti silgi fabrikası kurdu ya.

* * *

Aile terapisti bana “Karınızla konuşmayı deneyin” dedi. Konuşacağım konuşmasına da ama her aradığımda cep telefonu meşgul hani.

* * *

Biz Heybeli'de her gece Mehtaba çıkardık. Eve internet bağlatınca evimizden dışarı adım atmaz olduk.

* * *

Hayırsever işadamı Reza haberlerini okumak bile bana eza veriyor.

* * *

Asgari ücrete talim eden halkımızın eti ne, budu ne ? Şöyle eve yarım kilo kıyma girmedikten sonra.