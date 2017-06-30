Gökyüzünün Sözcü’sü

İçinizdeki yaşam enerjisi sayesinde karşılaştığınız her türlü sorunu kolayca çözeceksiniz. İşyerindeki problemleri ele alırken, her zamankinden daha yapıcı davranmaya ve sabırlı olmaya özen göstermelisiniz. Yanlış anlaşılmalardan dolayı sevgilinizle aranızda sorun çıkabilir. Bu sürecin uzamaması için çaba harcamalı ve ailenizin fikirlerine kulak vermelisiniz. Başta çocuklarınız olmak üzere sevdiklerinizle vakit geçirmeli ve hobilerinize vakit ayırmalısınız.

KOÇ

Yeni taşındığınız eve yerleşirken yorgun düşebilirsiniz. Bu süreçte sevdiğiniz kişinin desteği sizi mutlu edecek. Büyük beklentilere girmeden küçük şeylerle mutlu olmanın tadını çıkarın.

BOĞA

Mantığınızla duygularınız arasında kalacaksınız. Kimseye hayır diyemeyen yapınız sizi zor durumda bırakabilir. Pek çok kişi, pratik zekayla sorunlara çözüm bulmanıza ihtiyaç duyacak.

İKİZLER

Bugünü öfke patlamalarıyla geçirebilirsiniz. Duygusal birikimlerinizi sizi anlamakta zorlanan sevgilinizle paylaşabilirsiniz. Yapıcı olmak hayatınızı kolaylaştıracak. Sağlığınıza dikkat edin.

YENGEÇ

Alışverişe çıkın ve evinizin dekorasyonunu güzelleştirmek için yeni objeler alın. Sevgilinizin baskıcı tavırlarından uzak durmak için günü farklı programlar yaparak değerlendirebilirsiniz.

ASLAN

İlişkinizdeki duygusal sorunları çözmekte zorlanabilirsiniz. En iyisi kendinizle baş başa kalıp zevk aldığınız hobilere yönelin. Moralinizi yükseltecek sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BAŞAK

Kendinizi şımartacak aktiviteler yapmak sağlığınıza iyi gelecek. Çocuğunuzla ilgili konularda eşinizle önemli fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi kabul ettirmekte zorlanacaksınız.

TERAZi

Yaşam enerjiniz, ev içindeki gergin atmosfere rağmen sizi motive edecek. İnsanlar her ne kadar moralinizi bozmak için elinden geleni yapıyor gibi görünse de bugün şans sizden yana.

AKREP

Özel hayatınızda bir ayrılık gündeme gelebilir. Ağızınızdan çıkan kelimelere dikkat edin. Sonra geri adım atamayacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Önemli kararlar alacaksınız.

YAY

Sosyal etkinliklere katılacağınız gün boyunca arkadaşlarınızla keyifli anlar geçireceksiniz. Aile meseleleriyle ilgili olumsuz bir haber alabilirsiniz. Gökyüzü gergin enerjiler içeriyor.

OĞLAK

İçinde bulunduğunuz şartlar aniden değişikliğe uğrayabilir. Sosyal hayatınızda ahenkli bir düzen kurma planı yaparken, ikili ilişkilerdeki can sıkıcı detaylar kafanızı karıştırabilir.

KOVA

İşlerinizi hallederken tartışmaya açık insanlarla karşılaşabilirsiniz. Yıllık sağlık kontrolünüz için uygun bir gün. Uzaktaki tanıdıklarınızdan hiç beklemediğiniz bir haber alabilirsiniz.

BALIK

Ortaklılarla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Sevgilinizin saati saatine uymayan tavırlarını sineye çekmekte zorlanabilirsiniz. Fakat onun özünde iyi bir insan olduğunu unutmamalısınız.