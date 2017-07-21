Bebekleri ferahlatan lezzetler

Yaz aylarında besleyici gıdaların büyük kısmını meyve ve sebzeler oluşturuyor. Siz de bebeğinizin gelişimine, onu rahatlatacak, ferahlık verecek ve enerjisini yükseltecek meyvelerle katkıda bulunabilirsiniz…

Alerji riskine dikkat!

Bebeğinizin herhangi bir alerjik reaksiyonu bulunmadığından emin olduktan sonra, pratik tariflerle yazlık meyveleri bebeğinize yedirebilir, bu sayede bebeğinizin meyve alışkanlığı kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Karpuzlu smoothie

Malzemeler

– 1 adet muz

– 1 avuç ahududu

– 3 dilim karpuz

– Yulaf ezmesi

– Yarım bardak portakal suyu

Yapılışı: Karpuzu dilimleyin ve çekirdeklerini ayıklayın. Muzu soyup küçük dilimlere bölün. Ahududuyu iyice yıkayın. Daha sonra bütün malzemeyi blender'dan geçirin ve bir bardağa koyun. Birkaç dakika buzdolabında beklettikten sonra posanın dibe çökmemesi için karıştırın ve bebeğinize afiyetle içirin. Eğer kıvamının koyu olduğunu düşünüyorsanız içine biraz su ya da portakal suyu ekleyebilirsiniz.

Şeftalili muhallebi

Malzemeler

– 1 adet şeftali

– 1 tatlı kaşığı pirinç unu

– 1 tatlı kaşığı irmik

– Yarım bardak su

Yapılışı: Şeftaliyi yıkayın, soyun ve blender'dan geçirip püre haline getirin. Püre kıvamındaki şeftaliyi ve diğer tüm malzemeyi ufak bir tencereye koyup iyice karıştırdıktan sonra 10 dakika kaynatın. Karışımın şekerli ama sağlıklı olmasını isterseniz, kaynatırken içine bir adet tarçın çubuğu ekleyebilirsiniz. 10 dakika sonra karışım kıvam alınca tencereyi ateşten alın ve bir kaba dökerek soğumaya bırakın. Buzdolabında biraz beklettikten sonra bebeğinize afiyetle yedirebilirsiniz.