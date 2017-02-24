Sıra ülkücüleri kafakola almaya geldi!

Sevgili okurlarım, nisan ayında bir referandum yapılacak ve Türkiye'nin kaderi belli olacak.

Evet çıktığı takdirde devletin ve milletin bütün yetkileri tek adamın ellerine ve keyfine teslim edilecek, Hayır çıktığı takdirde ülkemiz rahat bir nefes alacak.

Türkiye'yi yönetenler şimdi büyük bir korku içerisinde.

Hayır çıkarsa ne yapacaklarını, ne diyeceklerini, nasıl hesap vereceklerini bilemiyorlar…

Ve korkuyorlar.

Sadece iktidar kesimi değil, aynı korkuyu bu işe çanak tutan, yıllardan beri iktidarın payandası olan Bay Devlet Bahçeli de yaşıyor.

Öyle ya, sen devletin ve milletin bütün maddi ve manevi olanaklarını kendin için kullanıp oylama yaptıracak ve yine de yenilgiye uğrayacaksın…

Valla mahvolurlar.

* * *

Bu halk oylamasında en önemli rolü MHP'nin yurtsever ülkücüleri oynayacak.

Bay Bahçeli o kesimi ikna edemedi.

Ülkücülerin büyük çoğunluğunun Hayır oyu vermesi bekleniyor.

Sonucu büyük ölçüde onların oyları belirleyecek.

Yurtsever ülkücülerden oluşan MHP tabanı Türk milliyetçisidir.

Sandığa gittiklerinde herhalde “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık” diyenlere oy vermemeleri gerekir.

* * *

“Şu anda Türkiye'de 27 etnik grup yaşamakta. Bu 27 etnik grubun da varlıklarının tanınması gerekir. Türkiye Türklerindir gibi tezler yanlıştır.”

Bu sözler dünya liderimiz Recep Tayyip Bey'e aittir ve kendisi tarafından söylenmiştir.

Ülkücülerin bu sözlerin sahibine oy vermesi düşünülemez.

Ama Devlet Bahçeli verebilir zira onun hayatı çelişkilerle doludur…

Ne yaptığını, nereye ve kimlere hizmet sunduğunu kendisi de bilmemektedir.

Ama tabanını kandıramaz, ikna edemez.

* * *

Dolayısıyla, iktidarın şimdi en büyük korkusu ülkücülerdir. Onların sandık başında vereceği oylardır.

Ülkücüler oylama sonucunu değiştirecek sayı gücüne sahip.

İşte o yüzden, bunları bildikleri için, yurtsever ülkücüleri kafakola alabilmek umuduyla çaba harcıyorlar.

İşte o yüzden Bay Binali Yıldırım Meclis kürsüsüne çıkıp eliyle Bozkurt işareti yapmak zorunda kaldı.

Bugüne kadar böyle bir şey yapmış, ya da aklının köşesinden geçirmiş miydi!

Şimdi özgür iradesiyle yapıyor desem yalan olur, kendisine verilen talimat doğrultusunda yapmak zorunda kaldı…

Ülkücü tabana kendince göz kırpıyor, “Aman kardeşlerim, Evet oylarınızı bekliyoruz” demeye getiriyor.

Ülkücüler bu basit oyuna gelir mi, bu tuzağa düşer mi?

Hiç sanmıyorum.

* * *

Bay Devlet Bahçeli!.. Bir muhalefet partisinin genel başkanı…

Partisinin birkaç gün önce İstanbul'da düzenlenen toplantısında Recep Tayyip'in posterlerinin asılmasına izin veren, göz yuman bir genel başkan.

İyi de “Türkiye'de 27 etnik grup var. Türkiye Türklerindir gibi tezler yanlıştır” diyebilen bir siyasetçinin posterleri onlar.

Fırsat bulursa, kendisiyle görüştüğünde bir sorsun bakalım

“O sözleriniz ne anlama geliyor” diye…

Soramaz ki!

* * *

Evet, şimdi her iki partinin de bütün amacı ülkücüleri kafakola alıp referandumda Evet çıkmasını sağlamak.

Bu amaçla yapmayacakları

şey yok.

Bir düşünün, halk oylamasına kadar iki parti ortak çalışacak.

Geleceğin partisi şimdiden belli oldu:

AKP-MHP!

Mitingleri birlikte düzenleyecekler.

Bay Bahçeli'nin mitinglerine (eğer yapabilirse) AKP kadroları destek verecek, kalabalık sağlayacak.

Belki Bay Bahçeli AKP mitinglerine katılıp Evet çağrıları yapacak…

Ve bunu yaparken geçmişteki sözlerini mutlaka yalayıp yutacak, unutmuş görünecek. Sadece siyasetçi için değil, herkes için gerçekten zor bir durum.

Aman Allah, böylesini şimdiye kadar hiç görmemiş, hiç duymamıştık.

* * *

Devlet Bahçeli geçmişte AKP, Recep Tayyip ve başkanlık sistemi konusunda konuşur, dünya liderimiz ve ailesine bile resmen hakaretler savururdu.

Bunlar en ağır hakaretlerdi.

O lafların birazını bile başkaları söylese haklarında nice “Cumhurbaşkanına hakaret” davaları açılır

ve hepsi içeri tıkılırdı.

* * *

Bu yazıyı bitirmeden önce

son bir hususa değinmek istiyorum.

Benzer olay bir süre önce Azerbaycan'da yaşandı.

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında Evet çıkınca İlham Aliyev başkan seçildi ve bütün yetkileri elinde topladı…

Dünya liderimizin en yakın dostu olan Aliyev, iki gün önce karısını başkan yardımcısı olarak seçti.

Bunu haber yapan bizim

Fox Tv'yi Azerbaycan'da

yasakladı.

Lütfen şimdi hiç kimse “Abicim orası Azerbaycan, bu kadarı bizde olmaz” demesin!

Yani sadece bir anımsatma (!) yapmak istedim.

Hele bir Evet çıksın, nelerin nerede ve nasıl olacağını hep

birlikte görürüz abicim!