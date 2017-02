Tecrübe konuşuyor!

Sen git ülkeyi 15 yıldır tek başına yönet, sonra durumdan şikâyet et! Bulduğun çözümler ile insan aklıyla alay et, işte budur maharet! Nasıl?

Dolar artınca Türkiye düşmanlarının işi diyelim. Elinde doları, avrosu, faizi olanı amaç bakımından terörist ilan edelim.

Herkes elindeki doları bozdursun, dolar düşsün. Vatandaş yaksın, yırtsın, sümkürsün. Dekont gösteren bedava tıraş edilsin.

Arabistan'dan 100 milyar dolar geleceği açıklansın. Gazeteler yalanı manşet yapsın.

Çaktırmadan faizleri artırıp, artırmadık diyelim. Faizden haz etmediğimizi de belirtelim.

Bankalar çok kâr etti, hepsi faiz düşürsün. Bankalar herkese kredi versin. Herkes krediyle ev alsın. Ev alamayan aldığı krediyi harcasın. Borçlansın ama ekonomi büyüsün.

Diğer yandan herkes para biriktirsin, tasarruf etsin. Zorunlu BES gelsin.

Yurtdışından borç alalım inşaata yatıralım. Vergiyi de düşürelim her yeri betona gömelim.

Her şirket bir işçi alsın. Bir de yetmez beş alsın. Beş de yetmedi yirmi beş alsın. İşsizlik düşsün.

Yolları köprüleri özel sektör yapsın, İktidar bedavaymış gibi davransın. Yirmi yıllık garanti verip yirmi yılda kat be kat fazlasını ödeyelim. Kiralar lira olsun. Köprüler, yollar dolar kalsın.

Vergiyi artıralım, araba alan bir araba da devlete alsın. Tekne, yat, kotra alandan vergi alınmasın. Herkes işe yatıyla gitsin.

Zam yapılsın zam denilmesin. Ayarlama, düzenleme denilsin. Ayıp olmasın.

Tulumbada su bitti. Yokluğun adını “Varlık” yapıp, tulumbaya koyalım.

Varlık Fonu'nu Sayıştay denetlemesin, ihaleyi kafasına göre versin ama vergi vermesin. Varlık Fonu'nu “dolar 3 lira olmaz” diyen Yiğit Bulut yönetsin.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız düğün, nişan, sünnet gibi özel törenleri ülkemizde yapsın! Arkadaş, komşu kimi bulursa kolundan tutup getirsin. Onlar da tatil yapsın. Turizm düze çıksın.

Ülkemizde çalışan yabancılar tatilinde ülkelerine gitmesin. Burada tatil yapsın. Genel merkez çalışanlarını da buraya çağırsın. Gelmeyenle konuşmasın, telefonlarını açmasın.

Sınırlar kontrolsüzce açılsın, ipini koparan ülkeye gelsin kendini patlatsın, yayın yasağı gelsin. Sabrımız test edilmesin.

Suriyeliler Türkiye'de çoğalsın, Mehmetçik Suriye'de şehit olsun. Suriyelilere hastaneler bedava olsun, Türkler sürünsün. Suriyelilere ulaşım bedava olsun, Türkler yemek parasını otobüse bassın.

İki milyon dolar yatırım yapana vatandaşlık verilsin. O kadar saf yoksa aranıp bulunsun.

Tank yapalım, motorunu yapamayalım. “Tank dedik, gidecek demedik” diyelim.

Olmadı mı? “Her türlü yetki tek bir kişide toplansın ancak bu bizi kurtarır” teziyle referanduma yürüyelim. Hayır diyeni ezelim.

Yaratıcılık budur. Tebrik ederim!