Aynada kendini bulan bir kadın: FrIda Kahlo

18 Ağustos günü 47 yaşıma basacağım.

Dünyada milyonlarca kadının tutkuyla takipçisi olduğu büyük ressam Frida Kahlo'nun öldüğü yaş…

Meksikalılar ona ‘La Heroina Del Dolor' diyor, ‘Acının Kahramanı' yani.

6 yaşında çocuk felci teşhisi konulan, 18 yaşında geçirdiği trajik trafik kazasında sağ kalçası ve bacağı darmadağın olan, son yıllarında ise bacağı kesilmek zorunda kalan bir kadın…

Kısa yaşamının büyük bölümünü Meksiko City'nin çeperindeki Coyoacan'da, Mavi Ev'inde geçirmiş.

Dün o evden içeri girerken, 20'nci yüzyılın bu eşsiz ruhunun izlerini göreceğim için çok heyecanlıydım.

Evin her köşesi Kahlo'nun asi ve kaotik dünyasının renkleriyle dolu.

O kendini tam bir Meksikalı olarak tanımlasa da aslında bir melez.

Babası savaştan sonra Meksika'ya yerleşen bir Alman Yahudisi, annesinin ailesinde Kızılderili kökleri var.

Frida'yı eşsiz yapan da belki bu şahane karışım. Doğduğu günden beri hep özgürlüğüne düşkün, savaşçı, tutkulu ve en önemlisi de dürüst bir ruh.

En büyük yüzleşmesiyse kendiyle.

Babası, hastalığı nedeniyle yatakta olması gereken sürede oyalansın diye ona bir tuval ve boyalar getirdiği günden beri kendini resmediyor.

143 eserinin 55'i otoportre.

Yatağının tepesinde bir ayna var. Sadece orada değil, Mavi Ev'in her köşesinde aynalar var.

Neredeyse bütün yaşamını sürekli kendisine ızdırap veren bedenine bakarak geçirmiş Frida.

Döneminin sürrealist ressamlarından Andre Breton, Frida'yı ‘kıpkırmızı fiyonkla sarılmış bir bomba' olarak tanımlıyor.

Doğru.

Aşkı da, tahrip gücü de yüksek.

Hayatının erkeği Diego Rivera.

Kendinden 20 yaş büyük Meksikalı komünist ressam Rivera'yla iki kez evlenmiş. Çok fırtınalı geçen bu ilişkiden Frida'nın annesi ‘bir fil ile bir güvercinin aşkı' diye söz ediyor.

Frida'yı defalarca aldatan Rivera bir file benziyor ama Frida da güvercin sayılmaz.

Hiç vazgeçemediği adam Rivera da olsa Frida önce Amerikalı fotoğrafçı Nikolas Murray, sonra da Rus komünist devriminin önemli ismi Troçki ile ilişkiler yaşıyor.

Tuhaf gelebilir ama bu komünist ve feminist kadının en büyük özlemi anne olmak. Defalarca denese de her seferinde bebeğini kaybediyor. Kürtaj masasında kendisi resmettiği tablosunda çektiği acıyı neredeyse elinizle tutabilirsiniz, o kadar dramatik.

Frida giyim tarzıyla da bir ikon. Hâlâ sayısız kadın ona dönüşmeye çalışıyor. “Güzellik ve çirkinlik bir seraptır. Eninde sonunda herkes içinizi görür…” diyor Frida.

Yıllarca aynaya bakarak yaşamış bu güçlü kadın, en sarsıcı karşılaşmasını anlatıyor böylece. 47 yaşında, o aynanın altındaki tek kişilik bu yatakta en iyi tanıdığı kişiyle yani ‘kendisiyle baş başa' veda ediyor hayata…

Bir ikon olarak Frida Kahlo

John Galliano, Dolce & Gabbana, Christian Lacroix, Kenzo, McQueen, Viktor and Rolf, Karl Lagerfeld, Moschino vb markaların tümünün koleksiyonlarında Frida'dan izler var.

Snapchat farklı uygulamaları arasına Frida'nın dünyaca ünlü çiçekli portresini ekledi.

Ve son olarak Frida için kendi adıyla anılan 160 emoji üretildi, App Store'da mevcut: FridaMoji.

Frida diyor ki:

“Hep kendimi dünyanın en garip insanı olarak düşünürdüm. Fakat sonra dünyada ne kadar çok insan olduğunu düşünmeye başladım. Bu kadar çok insan arasında elbet benim gibi biri olmalıydı, kendini benzer yönlerden tuhaf ve kusurlu hisseden.”

“İyileşmek mi? Ama ben hasta değilim ki… Kırık döküğüm. İkisi farklı şey, anlıyor musun?”