Bir bilenin sözüne kulak verin!

Geçtiğimiz cuma ‘24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlandı. Öğretmenlere çiçekler verildi. Bir- iki şey yazıldı, çizildi ve bitti. Tabii ki hak ettikleri karşılık bu değil. Maalesef öğretmenlerimiz olması gereken düzeyde yaşayamıyorlar.

Bazı kendini bilmezler de “Daha ne istiyorlar? Az çalışıp asgari ücretin üzerinde maaş alıyorlar!” diye sitem ediyorlar. Öğretmenlerin önemini ve değerini kavrayamamışlar!

Onlar geleceğimizi inşa ediyorlar! İşlerini iyi yapamadıklarında da maalesef sizin gibi sonuçlar çıkıyor ortaya!

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Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) yaptığı sıralamaya göre Türkiye eğitimde 72 ülke arasında 50'nci.

PISA direktörü Andreas Schleicher'e başarılı eğitimin anahtarı sorulduğunda, “Eğitimin genel başarısı asla öğretmenlerin başarısından fazla olamaz. Yani öğretmenler ne kadar iyiyse, sistem de o kadar iyi olur. Önemli olan en yetenekli kişileri öğretmen olmaya çekmek” demiş.

Adam daha ne desin?

Oysa yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki öğretmenlerin yüzde 70'i gazete, dergi ve kitap almakta zorlanıyor. Peki bu insanlar kendilerini nasıl geliştirecek de yavrularımızın ufkunu açacak? Bu şartlar ve öğretmen maaşlarıyla sonuç ortada!

Peki bunlara ne diyeceğiz?

Amerika ve İngiltere'de yaşanan taciz skandalları bitmek bilmiyor. Her gün olaya konu olan bir tanıdık isimle daha karşılaşıyoruz. Ünlü aktör Kevin Spacey ile başlayan bu furyada en son ‘Rocky' Sylvester Stallone'yi duydum. Daha kimler yok ki?!

Dustin Hoffman, ünlü gazeteci ve televizyoncu Charlie Rose, yapımcı Harvey Weinstein.

Eski ABD Başkanı George H.W. Bush bile taciz vakalarından nasibini aldı. Düşünün, koskoca Amerika Birleşik Devletleri başkanı resim çektirirken 16 yaşındaki bir kıza tacizde bulunuyor.

“Yok olmaz öyle şey!” demeyin… Sözcüsü Jim McGrath, “Kimseye bilinçli şekilde acı yaşatmak istemiyordu. Fotoğraf çekimi sırasında incittiği herkesten özür diliyor” diye açıklamada bulundu. Üstelik tek tacize uğrayan bu zavallı kız da değil… Aralarında bir yazarın da bulunduğu 6 kadın Bush'u aynı şekilde suçladı Başkanı!

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den 36 kişinin ismi taciz vakalarına karışmış. Savunma Bakanı Michael Fallon'un istifasının ardından iki milletvekili de taciz iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılmış. İnanılır gibi değil!

Hadi bizimkilere mahalle baskısı, bastırılmış cinsellik, eğitimsizlik bir sürü kulp takıyoruz. Peki bunlara ne diyeceğiz? Ayrıca tanınmış, varlıklı erkekler bunlar.

Yine de farklı bir yönleri var; onlar bizimkiler gibi durumu inkar edip suçu karşı tarafa yıkmaya çalışmadan özür diliyorlar ve görevlerinden istifa ediyorlar.

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Geçenlerde, önce öz yeğenine tecavüz edip hamile bırakan imam gibi sonra, “Uyurken odama girmiş. Rızam dışında ilişkiye girmiş. Asıl ben ondan şikayetçiyim!” demiyorlar. Emin olun bu adam imamlığa devam edecek!

Tabii bu tür kişiler halktan da çok büyük tepki görüyorlar.

Bu haberlerin tek iyi yanı tacize uğrayıp bunu senelerce kimseye anlatamayan zavallı kadınların diğerlerinden cesaret alıp konuşmaya, bu rezilleri ifşa etmeye başlamaları… Bu erkeklere istekleri dışında kadınlara dokunamayacaklarını nasıl öğreteceğiz bilemiyorum!

Tek bildiğim, kadınlarının haklarını koruyabilmeleri için güçlü, yani eğitimli, donanımlı ve ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş olmaları gerektiği.