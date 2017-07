Bir sınıf düşünün ki, sınıftaki 30 öğrenciden 27'si her sınavda tam puan alıyor. Bunun sebebi ne olabilir?

a) Çocuklar çok başarılı!

b) Öğretmen çok başarılı!

c) Sorular çok kolay!

d) Kopya çekiliyor!

TEOG yani Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi sonuçlarına bakarsanız, 81 ilden 17 bin öğrenci altı ayrı testte soruların tümünü doğru cevaplamış. “Peki bu nasıl olabilir?” derseniz…

a) Çocuklarımız çok akıllı!

b) Eğitim sistemimiz çok başarılı!

c) Sorular çok kolay!

d) Sınava hile karışmış!

‘TEOG Anneleri' diye bir kavram var.

Bu anneler kendilerini çocuklarının eğitimine öyle bir adıyorlar ki, bu sınava adeta çocuklarıyla birlikte hazırlanıyorlar.

Bir çocuğun TEOG sınavına hazırlanırken ne fedakarlıklar yaptığını, ailenin de ona destek olmak için maddi-manevi nasıl çırpındığını en çok onlar bilir.

Hem zamanlarından hem paradan, hem de sosyal hayatlarından bütün sene fedakarlık ediyorlar.

Hal böyleyken, büyük şehirlerdeki çocuklarımız bütün bu çabaya ve imkanlara rağmen, ülkenin kırsal kesimlerinde yaşayan ve zorluklar içinde hayat mücadelesi vererek bu sınava giren çocuklarımız kadar başarılı olamıyor.

Okul ve öğretmen eksiği olan Doğu illerimiz sınavı hatasız tamamlayan çocuklarımızla dolu.

Hem de her yıl!

Bu durum kulağa ne kadar hoş gelse de, onlar için ne kadar sevinsek de ortada bir mantık hatası yok mu?

Hadi bir kez oldu! “Allah vergisi, dahi bir çoban çocuk sınavda birinci oldu” diyelim… Her sene mi!

Bütün çoban çocuklarımız üstün zekalı mı?

Zaten büyük şehirler dahil ülkemizdeki eğitim sistemimizin kalitesi ortada. Sınavlarımız da kalitesiz mi olmalı?

Her sene şaibe mi karışmalı?

17 bin öğrencinin birinci olduğu bir sınav ne kadar kaliteli bir sınavdır?

* * *

2016 Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirme yani PISA raporuna göre Türkiye, eğitim sıralamasında neredeyse en sonlarda yer alıyor.

En değerli varlıkları olan çocukları biraz daha kaliteli bir eğitim alsın diye aileler, hem vakitlerinden hem de bütçelerinden inanılmaz fedakarlıklar yaparken bırakın eğitimi, ölçme ve yerleştirme bile doğru dürüst yapılamıyor.

Kayıtlar ise ayrı bir rezalet!

“Puan çıktı, puan düştü” derken, çocuklar ve aileler günlerce stresle kayıt yaptırma telaşında oradan oraya savruluyor.

Çocukları istediği okula girebilsin diye ailelerin yaktıkları binlerce lira ön kayıt parası da işin cabası.

‘Gelişmiş ülke' demeyeceğim, dünyanın hiçbir düzgün ülkesinde böyle bir rezalet yok! Her şeyden önce bu adil bir sistem değil! Çocuklarımızın emeklerinin karşılığını veren bir sistem hiç değil…

Adaletin olmadığı bir sistemde de hiç kimse kazançlı çıkmaz.

Ülkemizin durumu ise zaten ortada!