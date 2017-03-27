Türkiye motor takıp uçacak (!)

Türkiye, 16 Nisan'daki Halk Oylaması ile “Parlamenter Sistem” için “Tamam mı, devam mı?” kararını verecek.

Bu sistemi değiştirmek isteyen ve tüm yetkileri Tek Adam'a vermeye çalışan AKP'liler “Başkanlık Sistemi Türkiye'yi uçuracak” diyorlar.

Başbakan, çok görkemli tablolar çiziyor ve insanlarımıza pembe ufuklar vadediyor!

Peki, nasıl uçacak Türkiye?

Motor mu takacaklar?

Ya da sihirli kanat mı yapacaklar?

Türkiye'den önce, parlamenter sistemi terk edip Başkanlık Sistemi'ne geçen birçok ülke var. Bunlar mutlu mu, hayatlarından memnun mu? Hayır!

Hepsi perişanlık içinde sürünüyor!

* * *

“HAYIR PARTİSİ” lideri Tuna Bekleviç, Parlamenter Sistem'den “TEK ADAM” sistemine geçen 5 ülkeyi incelemiş. Anlatıyor:

“Moğolistan 1992'de, Bangladeş 1975'te, Zimbabve 1987'de, Sri Lanka 1982'de, Sırbistan Karadağ 2000'de Başkanlık Sistemi'ne geçti. Ne oldu?

– Bu ülkelerin ekonomileri bozuldu.

– Hepsinin güvenlik ve terör riskleri arttı.

– Hukuka güven azaldı.

– İnsanlar daha da fakirleşti.

– Hiçbiri istikrar ve huzura kavuşamadı.

– Sırbistan Karadağ bölünüp iki ayrı devlet oldu.

– Başkanlık Sistemi ile perişan olan Bangladeş, çareyi 17 yıl sonra 1995'te tekrar Parlamenter Sisteme dönmekte buldu.

Bari bunlardan ders alalım…

* * *

HAYIR PARTİSİ bugüne kadar 60 il, 160 ilçe ve 1200 dolayında köy dolaştı.

Tuna Bekleviç ve arkadaşları gittikleri her yerde halkımızı uyarıyor:

“Ne olur sandığa gidin ve HAYIR oylarıyla ülkenize sahip çıkın!

Ülke elden giderse, bir daha bulamayız!”

Azeri sanatçı SENAN ve muhteşem heykeller

İstanbul Maslak'ta “1453” diye bir site var… Televizyonlarda reklamları çok yapılmıştı. Hatırlayacaksınız.

Bu siteye dikilmiş, ilginç bir heykel gördüm.

8 metre yüksekliğinde devasa bir heykel…

Bence en büyük padişahımız olan ve İstanbul gibi muhteşem bir şehri bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i at üstünde gösteren kocaman heykeli gururla seyrettim.

Tabii hemen “Kim yapmış bu muhteşem heykeli?” diye düşündüm.

Bizde “Heykel sanatı” fazla gelişmemiştir. Heykel diye yapılan birçok tuhaf şeye “Bu neyi anlatıyor, neyi ifade ediyor acaba?” diye bakmışımdır.

* * *

Aynı kalitede benzerlerini Londra'da gördüğüm bu güzel heykelin sanatçısını aradım.

Karşıma Azerbaycanlı bir heykeltıraş çıktı. Kardeş Azerbaycan'dan çok değerli bir sanatçı…

Hem heykeltıraş, hem ressam.

Adı Senan Eynullayev… 1956 Bakü doğumlu. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Uluslararası başarıları var.

Kendisini tebrik ettim. Çok memnun oldu. Gururla:

“Şimdi Atatürk'ün büyük bir heykelini yapıyorum” dedi.

Atatürk, yalnız benim değil “Türk'üm” diyen herkesin kahramanı. Onun görkemli bir heykelini Azerbaycanlı kardeş ressam ve heykeltıraş Senan Eynullayev'in yapması beni çok mutlu etti.

“Atatürk heykeli ne zaman tamamlanacak?” dedim.

“Son aşamada… Sanıyorum on güne kadar bitiririm. O heykel de Fatih Sultan Mehmet heykeli gibi çok büyük” dedi.

Üzerinde çalışılan Atatürk heykelini de gördüm. Yerden 8 metre yükseklikte olan ve Atatürk'ü at üstünde gösteren heykel “Maslak 1453” sitesinin önüne dikilecek.

Türkiye'de yaşayan Azerbaycan asıllı ressam ve heykeltıraş Senan Eynullayev ile sitenin tüm yönetim kadrosunu içtenlikle kutluyorum.

TEBESSÜM

“Çocuklarının geleceği”

İsminin mahfuz kalmasını isteyen bir okurum, İstanbul Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinliğe katıldığını belirterek şöyle yazıyor:

“Kürsüde, muhterem Cumhurbaşkanı'nın, sayın büyük kızı Esra Hanım referandum konuşması yapıyordu. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın eşi olan hanımefendi…

Referandumda “Evet” demenin faziletlerini anlattıktan sonra:

“Açıkça söylüyorum, benim için 16 Nisan referandumu kendim için yapacağım bir seçim değil. Çocuklarımız için, geleceğimiz için yapacağımız bir seçimdir” dedi.

Hanımefendi haklı.

Bir kızı, iki oğlu var… Çocuklarının geleceğini düşünüyor tabii… (M.Y. Ümraniye)

GÜNÜN SÖZÜ

Başkanlık

federasyondur,

federasyon ise ülkenin

bölünmesi

demektir!