Laf salatası

Ekonomiden anlar mısı­nız?

“Zor” değil mi? Çünkü ekonomiyi basit terim­lerle açıklamıyorlar; anla­mamanız için çok teknik detaylara sokuyorlar! Bilinçli olarak karmaşık hale getiri­yorlar. Amaç sizi ekono­mik sistemden uzak tut­mak! Bilmeyen ne yapıyor; parayı tanrı sanıyor!

Oysa…

Para- tahvil hepsi sade­ce kağıt! Bakın…

ABD Hazinesi, Merkez Bankası'na (FED) diyor ki:

– “50 milyar dolara ihtiya­cım var, gönderir misiniz?”

FED yanıt veriyor:

– “Hemen gönderiyoruz ancak siz de bunun karşılığı bize tahvil verin!”

ABD Hazinesi cicili ka­ğıtlardan tahvil tasarlarken, FED de başka bicili kağıt­lardan para basıyor.

Bu kağıt takasıyla dünya piyasasına 50 milyar dolar giriveriyor!

Aslında giren somut kağıt bile değil. ABD dolar kay­naklarının sadece yüzde 3'ü basılı para olarak mevcut; diğer yüzde 97'lik kısmı sadece elekt­ronik ortamda var!

Peki. Bu borç ilişkisi­nin özü ne: Kredi!

Örneğin ev kredisi almak istediğinizde banka sizden bedel istiyor: Tapu! Ama tapu kağıt değil, mülk…

Sonuçta kağıt, malı-e­meği ele geçiriyor!

Sonuçta kağıt (Dünya Bankası-IMF vs ile) ülkeleri gırtlağından yakalıyor!

İşte… Bu kölelik sistemi­nin başında FED var.

NTV'den CNNTürk'e ha­ber kanalları günler önce­sinden yayınlara başlıyor:

– Aman dikkat! FED kritik faiz kararını açıklayacak.

Nedir bu FED arkadaş?

Sorudan önce ne demek istediğimi daha açayım…

Ada sistemi

Adı, Clifford H. Doug­las (1879-1952)…

İskoç mühendis, “sosyal kredi” adlı ekonomik reform hareketinin öncüsü oldu. “Milli Kâr Payı”, “Adil Fiyat”, “İktisadi Demokrasi” gibi kav­ramları yarattı. (Erbakan'ın “Adil Ekonomik Düzeni”­ni hatırlatırım.)

Douglas'ın, birlikte iş gören insanların umdukları sonuç­ları elde etme gücünü ifade eden “sosyal kredi” kav­ramı, kimi ülkelerde siyasi hareketler doğurdu.

Louis Even (1885-1974), Kanada'daki politik hareketin liderlerindendi. Beyaz bere­siyle ünlüydü. 1936 yılında yazdığı “Money Myth Exp­loded” (Para Efsanesinin Çöküşü) kitabında mevcut ekonomik sistemi basit bir örnekle anlattı:

Batan gemiden kur­tulan beş kişi ıssız bir adaya düşer.

Adada mal takasına da­yalı ekonomi oluştururlar.

Zamanla adaya bir ban­ker kazazede gelir. Yanında getirdiği içi taş dolu san­dığın içinde altın olduğu­nu söyleyerek, paraya dayalı ekonomik sistem önerisini getirir. Beş kazazede kabul eder. (FED'in altın karşılı­ğı para basması koca bir yalandır.) Banker, kağıtların üzerine imzasını atarak 1000 dolar üretir. Beş kişinin her birine -mallarına ipotek karşılığı- 200 dolar borç verir. E tabi borç faizsiz olmaz; yıl­lık yüzde 8 faiz ister. Her kazazede yılda 16 dolar faiz ödemek zorunda­dır. Yani…

Banker ilk yıl sonunda beş kazazeden toplam 1080 dolar geri istemektedir.

İyi de… Her bir kazazede ek 80 doları nasıl geri vere­cektir? Adada parayı sadece banker üretmektedir.

Banker aslında taş olan sandıktaki altınları öne sürüp her seferinde yeni borç üre­tir. Bastığı/ürettiği her X ka­dar para karşılığı X+faiz is­temeye devam eder. Yarattığı ekonomik sistemle beş kaza­zedeyi kendine mecbur eder.

Sonuçta “borç ekonomi­siyle” adadakilerin servetlerini kendine aktarır…

Gelelim asıl konu­muz FED'e…

Bu “ada sistemini” gerçek hayatta kimler- nasıl kurdu?

Sekiz aile

Adı, Nelson Aldri­ch (1841-1915)…

Amerikalı senatör.

(New York'taki sanat mü­zesi MoMA'nın kurucusu) kızı Abby Aldrich, J. Davi­son Rockefeller ile evliydi. (Çocukları Nelson Rockefel­ler ABD Başkan Yardımcısı oldu.)

yüzyıl başı…

ABD bankacılık siste­mi kriz halindeydi.

Başkan T. Roosevelt çö­züm bulmak amacıyla “Ulusal Para Komisyonu” kurdurdu ve başına Senatör Nelson Aldri­ch'i atadı.

Aldrich, ABD'nin en büyük bankerlerinden J.B. Mor­gan'ın Georgia Jekyll Ada­sı'ndaki malikanesinde gizli toplantı düzenledi.

Dokuz gün süren toplan­tıya; Rockefeller, Goldman- Sachs, Lehman Brothers, Kuhn- Loebs, Rothschild, Warburg, Lazard Brothers, İsrael Musa Seiff ailelerinin temsilcileri katıldı.

Gizli gündemleri sadece ban­kacılık krizine çözüm bulmak değildi; krizi fırsata çevirmekti. Merkez Bankası (FED) kurma­ya burada karar verdiler. Ve fakat…

Başkan T. Roosevelt FED'e karşıydı.

Çare belliydi: Seçimlerde destekledikleri W. Wilson'u 4 Mart 1913'te başkan koltuğuna oturttular. Wil­son'un damadı W. G. McA­doo ise Hazine Bakanı yapıldı. Kongre üyeleri noel tatilinde iken 23 Aralık 1913'te FED yasasını çıkarttılar.

Evet, FED'in sahibi – Roc­kefeller ve Rotschild gibi-sadece sekiz aile!

Ne diyorlar:

– FED faiz kararını açıkla­dı; dolar'ın karara tepkisi şöyle oldu, böyle oldu!

Hep laf salatası!

İşin özü hiç anlatılmaz…

İşin özü kağıt değil, üre­tim'dir!

NOT: Gönderdikleri; bakla­giller için Fethiye, mandalinler için Seferhisar ve bal için Er­zurum Çat belediye başkan­larına teşekkür ederim. Tarım üretimine destek veren tüm belediye başkanlarını kutla­rım…