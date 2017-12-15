Laf salatası

Ekonomiden anlar mısınız?
“Zor” değil mi? Çünkü ekonomiyi basit terimlerle açıklamıyorlar; anlamamanız için çok teknik detaylara sokuyorlar! Bilinçli olarak karmaşık hale getiriyorlar. Amaç sizi ekonomik sistemden uzak tutmak! Bilmeyen ne yapıyor; parayı tanrı sanıyor!
Oysa…
Para- tahvil hepsi sadece kağıt! Bakın…
ABD Hazinesi, Merkez Bankası'na (FED) diyor ki:
– “50 milyar dolara ihtiyacım var, gönderir misiniz?”
FED yanıt veriyor:
– “Hemen gönderiyoruz ancak siz de bunun karşılığı bize tahvil verin!”
ABD Hazinesi cicili kağıtlardan tahvil tasarlarken, FED de başka bicili kağıtlardan para basıyor.
Bu kağıt takasıyla dünya piyasasına 50 milyar dolar giriveriyor!
Aslında giren somut kağıt bile değil. ABD dolar kaynaklarının sadece yüzde 3'ü basılı para olarak mevcut; diğer yüzde 97'lik kısmı sadece elektronik ortamda var!
Peki. Bu borç ilişkisinin özü ne: Kredi!
Örneğin ev kredisi almak istediğinizde banka sizden bedel istiyor: Tapu! Ama tapu kağıt değil, mülk…
Sonuçta kağıt, malı-emeği ele geçiriyor!
Sonuçta kağıt (Dünya Bankası-IMF vs ile) ülkeleri gırtlağından yakalıyor!
İşte… Bu kölelik sisteminin başında FED var.
NTV'den CNNTürk'e haber kanalları günler öncesinden yayınlara başlıyor:
– Aman dikkat! FED kritik faiz kararını açıklayacak.
Nedir bu FED arkadaş?
Sorudan önce ne demek istediğimi daha açayım…
Adı, Clifford H. Douglas (1879-1952)…
İskoç mühendis, “sosyal kredi” adlı ekonomik reform hareketinin öncüsü oldu. “Milli Kâr Payı”, “Adil Fiyat”, “İktisadi Demokrasi” gibi kavramları yarattı. (Erbakan'ın “Adil Ekonomik Düzeni”ni hatırlatırım.)
Douglas'ın, birlikte iş gören insanların umdukları sonuçları elde etme gücünü ifade eden “sosyal kredi” kavramı, kimi ülkelerde siyasi hareketler doğurdu.
Louis Even (1885-1974), Kanada'daki politik hareketin liderlerindendi. Beyaz beresiyle ünlüydü. 1936 yılında yazdığı “Money Myth Exploded” (Para Efsanesinin Çöküşü) kitabında mevcut ekonomik sistemi basit bir örnekle anlattı:
Batan gemiden kurtulan beş kişi ıssız bir adaya düşer.
Adada mal takasına dayalı ekonomi oluştururlar.
Zamanla adaya bir banker kazazede gelir. Yanında getirdiği içi taş dolu sandığın içinde altın olduğunu söyleyerek, paraya dayalı ekonomik sistem önerisini getirir. Beş kazazede kabul eder. (FED'in altın karşılığı para basması koca bir yalandır.) Banker, kağıtların üzerine imzasını atarak 1000 dolar üretir. Beş kişinin her birine -mallarına ipotek karşılığı- 200 dolar borç verir. E tabi borç faizsiz olmaz; yıllık yüzde 8 faiz ister. Her kazazede yılda 16 dolar faiz ödemek zorundadır. Yani…
Banker ilk yıl sonunda beş kazazeden toplam 1080 dolar geri istemektedir.
İyi de… Her bir kazazede ek 80 doları nasıl geri verecektir? Adada parayı sadece banker üretmektedir.
Banker aslında taş olan sandıktaki altınları öne sürüp her seferinde yeni borç üretir. Bastığı/ürettiği her X kadar para karşılığı X+faiz istemeye devam eder. Yarattığı ekonomik sistemle beş kazazedeyi kendine mecbur eder.
Sonuçta “borç ekonomisiyle” adadakilerin servetlerini kendine aktarır…
Gelelim asıl konumuz FED'e…
Bu “ada sistemini” gerçek hayatta kimler- nasıl kurdu?
Adı, Nelson Aldrich (1841-1915)…
Amerikalı senatör.
(New York'taki sanat müzesi MoMA'nın kurucusu) kızı Abby Aldrich, J. Davison Rockefeller ile evliydi. (Çocukları Nelson Rockefeller ABD Başkan Yardımcısı oldu.)
yüzyıl başı…
ABD bankacılık sistemi kriz halindeydi.
Başkan T. Roosevelt çözüm bulmak amacıyla “Ulusal Para Komisyonu” kurdurdu ve başına Senatör Nelson Aldrich'i atadı.
Aldrich, ABD'nin en büyük bankerlerinden J.B. Morgan'ın Georgia Jekyll Adası'ndaki malikanesinde gizli toplantı düzenledi.
Dokuz gün süren toplantıya; Rockefeller, Goldman- Sachs, Lehman Brothers, Kuhn- Loebs, Rothschild, Warburg, Lazard Brothers, İsrael Musa Seiff ailelerinin temsilcileri katıldı.
Gizli gündemleri sadece bankacılık krizine çözüm bulmak değildi; krizi fırsata çevirmekti. Merkez Bankası (FED) kurmaya burada karar verdiler. Ve fakat…
Başkan T. Roosevelt FED'e karşıydı.
Çare belliydi: Seçimlerde destekledikleri W. Wilson'u 4 Mart 1913'te başkan koltuğuna oturttular. Wilson'un damadı W. G. McAdoo ise Hazine Bakanı yapıldı. Kongre üyeleri noel tatilinde iken 23 Aralık 1913'te FED yasasını çıkarttılar.
Evet, FED'in sahibi – Rockefeller ve Rotschild gibi-sadece sekiz aile!
Ne diyorlar:
– FED faiz kararını açıkladı; dolar'ın karara tepkisi şöyle oldu, böyle oldu!
Hep laf salatası!
İşin özü hiç anlatılmaz…
İşin özü kağıt değil, üretim'dir!
NOT: Gönderdikleri; baklagiller için Fethiye, mandalinler için Seferhisar ve bal için Erzurum Çat belediye başkanlarına teşekkür ederim. Tarım üretimine destek veren tüm belediye başkanlarını kutlarım…