Tarih: 8 Mart 1971.

Amerikalılar televizyon başında canlı yayınlanan -boks tarihinin en önemli maçı sayılan- Muhammet Ali ile Joe Frazier dünya şampiyonluğu maçına kilitlenmişti.

Aynı saatlerde…

Pensilvanya'daki FBI bürosu soyuldu.

Eylemciler; “FBI'ı Soruşturan Yurttaş Komitesi” adını alan sekiz kişilik solcu örgüttü.

– ABD'nin Vietnam Savaşı'na karşı çıkıyorlardı.

– FBI'ın yasadışı gizli takipler, gizli dinlemeler ve fişlemeler gibi yasadışı operasyonlar yapmasına karşı çıkıyorlardı.

Çaldıkları binden fazla gizli devlet belgesiyle bunu kanıtlıyorlardı.

Fakat. Bir sorun vardı; gazeteler bu gizli devlet belgelerini yayınlayacak mıydı?

Yayınladılar…

Washington Post, gizli devlet dosyalarının doğruluğunu teyit ettikten sonra belgeleri 24 Mart 1971'de yayınladı. (Bu gazete hemen sonra Watergate Skandalını da ortaya çıkardı. Keza. Daha üç yıl önce de; Ulusal Güvenlik Kurumu çalışanı Edward Snowden'ın ortaya çıkardığı ABD'nin gizli dinleme skandalı haberiyle dünyanın en prestijli ödülü Pulitzer'i aldı.)

ABD Ordusu Vietnam'da savaşıyordu. Ve buna rağmen gizli devlet belgelerini yayınlayan gazeteler ve dergiler hakkında soruşturma açılmadı. Aksine…

FBI'ın yasadışı operasyonları hakkında kongre araştırması yapıldı.

Bu olayla ilgili olarak Gazeteci Betty Medsger, “Hırsızlık: J. Edgar Hoover'ın Gizli FBI Bulgusu” adlı kitabı yazdı.

Film yapımcısı Johanna Hamilton ise, “1971” başlıklı belgesel çekti.

FBI Başkanı Hoover'ın tüm çabasına rağmen eylemciler yakalanamadı.

Kimlikleri 2014 yılında ortaya çıktı.

Bu konuya şuradan geldim…

Yedi MİT'çi

Tarih: 1 Ocak 2014.

Saat: 15:29:57.

Hatay İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde Jandarma Astsubay H.A., ankesörlü telefondan -kendisini Tahir Kara olarak tanıtıp- silah yüklü TIR ihbarı yaptı. TIR, mühimmatları Kilis'e götürecekti.

TIR, Hatay Kırıkhan'da durduruldu.

Bu iş garipti; TIR'da MİT görevlileri vardı! Ayrıca TIR'a polis arabası eşlik ediyordu.

Türkiye tarihinde ilk kez bir olay nedeniyle; devletin savcısı, polisi, jandarması, MİT görevlileri ve valileri arasında, TIR'ın durdurulması, aranması, belge düzenlenmesi ve gözaltı yapılması konusunda -deyim yerindeyse- “hır” çıktı!

Neler oluyordu?..

Devlet ile Paralel Devlet kapışıyordu! Öyle ki, az kalsın silahlı çatışma çıkacaktı.

Bu gerginlik saat 22.00'ye kadar sürdü. Nihayet TIR'ın aranmadan geçişi sağlandı.

Ama devlet içindeki kapışma bitmedi…

Tarih: 19 Ocak 2014.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki “Paralel Devlet” mensupları, -uyuşturucu madde ticareti bahanesiyle- telefonlarını dinledikleri yedi MİT personelinden Esenboğa Havalimanı'nda üç TIR'a askeri mühimmat yüklendiğini öğrendiler. Astsubay M.G isim değiştirerek ihbarda bulundu.

FETÖ bu kez işi sıkı tuttu!

Üç TIR'ı Ceyhan Sirkeli gişelerinde durdurdu. Araçlardaki MİT personeli zorla araçlardan indirilerek yere yatırılıp kelepçeledi.

TIR'ların kasalarını açtı; havan topları, top mermilerinin fotoğraflarını ve videolarını çekti. Ve…

Bu olaydan 16 ay sonra…

Cumhuriyet'te toplantı

Tarih: 28 Mayıs 2015.

Cumhuriyet gazetesinin beşinci katında; gazeteciler Can Dündar, Tahir Özyurtseven, Murat Sabuncu, Doğan Satmış ve aralarına sonra katılan Hikmet Çetinkaya ile, gazetenin avukatları Akın Atalay, Bülent Utku, Abbas Yalçın toplantı yaptı.

Konu; bir gün önce -solcu bir milletvekilinin getirdiği- MİT TIR'larının aranma görüntüsünü yayınlayıp yayınlamama kararını vermekti.

Kafalarında tek soru vardı; görüntüler gerçek miydi?

Gerçekti.

Yayınlanması konusunda tereddüt göstermediler.

Can Dündar, ODTÜ'de master tezini “devlet sırları ve basın özgürlüğü” üzerine yazmıştı. Dünyanın her yanındaki gazeteciler, devlet içindeki kavgadan ortaya çıkan kirli işleri yazardı. Gazetecileri tek bağlayan, haberin hakikat olup olmamasıydı.

Cumhuriyet, “İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar” manşetiyle çıktı.

Sonrası malum. Gazeteciler casusluktan yargılanıyor!

Cumhuriyet'in haberinden bir hafta önceydi…

Tarih: 21 Mayıs 2015.

Bu köşede “Erdoğan'ı değil gerçeği savunmak” başlıklı makale yazdım.

FETÖ'nün; gerek Selam Tevhit Örgütü ve gerekse MİT TIR'ları operasyonlarıyla Erdoğan'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılatmak istediğini belirttim.

FETÖ'nün, “Mursi'yi idama götüren casusluk operasyonunun benzerinin Erdoğan'a yapılmak istendiğini görmek zorundasınız” dedim.

Benzer makaleyi 4 Mart 2014 tarihinde, “Erdoğan'ın hali çok acıklı” başlıklı yazımda da kaleme almıştım:

“Erdoğan tehlikenin farkında mı? Çünkü kendisini uluslararası mahkemede yargılayacaklar. O ise hâlâ meseleyi iç sorun olarak görüyor!”

Gerçek buydu…

Fakat…

FETÖ'nün bu amacını bilen hiçbir gazeteci gerçeklere gözünü kapatamaz. Gazeteci, devlet içindeki kapışmanın boyutunu yazmak zorundadır. Bu bir kamu görevidir. Habercilik, piar yapmak değildir.

Kuşkusuz devletler örtülü operasyonlar yaparlar. Fakat ellerine yüzlerine bulaştırdıklarında da hesap verirler. İrangate olayında olduğu gibi…

Demokrasinin, basın özgürlüğünün olduğu ülkelerde, örtülü operasyonları ortaya çıkaran gazeteciler yargılanmazlar, ödül alırlar!

Enis Berberoğlu'na yönelik meslek ahlakı eleştirilerim bu davanın tanığı olmama yol açtı. Bu meslek içi etik tartışmanın yeri yargı olamaz.

Benim tarafım bellidir:

– Gerçekleri yazmak…

– Gazeteciliği savunmak…

Hakikatleri yazan gazetecileri cezaevine atmak, yargılamak hiçbir dönemde, hiçbir iktidara ve mahkemeye onur kazandırmaz.

Benim 30 yıllık duruşum hiç değişmedi…