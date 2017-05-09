Vicdan zorbalığı

Ülkemizde vicdana saldıran bir fanatiklik var.

Hoşgörüsüzlükten beslenen pervasız zorbalık var.

Bunun öncüsü FETÖ oldu.

Şimdi…

FETÖ'nün “düşünsel sistematiğinde” yetişenler görevlerine devam ediyor. Amaçları; iflah olmaz sahtekarlıklarla toplumsal gerilimleri tırmandırmak!

AKP, psikolojik harbi bilmiyor; kripto FETÖ mensuplarının yaptıklarını kavrayamıyor.

Bir örnek vermeliyim…

Televizyon kanalının adı; TVNet.

Üç müptezel; Süleyman Yeşilyurt, Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan, Atatürk'ün özel hayatını dillerine doladı. Tahminlerde bulunarak, Atatürk ile Afet İnan arasında aşk ilişkisi olduğunu iddia etti.

İtibarıyla sözleri büyük çalkantıya sebep oldu. İnsanlar, savcıları göreve çağırdı. Vs.

FETÖ yetiştirmesi bir grubun, toplumda sürekli gerilim çıkarma gayretinin amacı belli değil mi?

Asıl soru; kim koruyor bunları?

Birini yazayım ki, nasıl korunduklarını anlayınız…

Adı, Mustafa Armağan…

1995'te Zaman gazetesinde köşe yazmaya başladı. Zaman'a kayyum atanmasından sonra bile Ekim 2015'e kadar yazmaya devam etti. Yani, 17-25 Aralık operasyonlarının 2 yıl sonrasına kadar…

Aynı yıllar, FETÖ'nün kanalı Mehtap TV'de “Tarih Aynası” adlı programı yaptı.

Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda yayın bölümü yöneticiliği görevini üstlendi.

2000-2002 yılları arasında, yine Cemaat'in hazırladığı “DA” (Diyalog Avrasya) dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

FETÖ'nün düzenlediği Abant Platformu toplantılarının “seçkin” katılımcılarından oldu.

Yetmedi. Fethullah Gülen'le ilgili övgü dolu kitaplar kaleme aldı:

– “Medya Aynasında Fethullah Gülen/Kozadan Kelebeğe”

– “Diyaloğa Adanmış Hayat”

Durun, bitmedi…

Daha neler var…

Gülen aslanlar

Erdoğan, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra FETÖ'ye, “haşhaşi” gibi benzetmelerde bulununca yanıtı Mustafa Armağan'dan aldı:

“Sünni İslam âlemine darbe üstüne darbe indirmiş bulunan Haşhaşilerin yaptıklarını Hizmet Hareketi mensuplarına yakıştırmak anakronizme düşmek bir yana, hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.” (15 Ocak 2014, Zaman)

Hele… Hele…

Önüne geleni “subliminal mesaj” nedeniyle hapse atan “AKP hukuku” şu sözlere kulaklarını tıkadı…

15 Temmuz FETÖ darbesinden önce, Mustafa Armağan, FETÖ'nün kanalında sunduğu “Tarih Aynası” programında Fethullah Gülen'in soyadına göndermede bulunarak, Nietzsche'nin sözlerini aktardı:

“Ben başkalarını bekliyorum bu dağlarda. Onlarsız şuradan şuraya adımımı atmam. Daha üstün kişileri, daha güçlü kişileri, daha başarılı

kişileri, canı gövdesi dimdik kişileri bekliyorum ben. Gülen aslanlar gelmelidir.”

Evet, bu sözler 15 Temmuz FETÖ darbesinden önce edildi. Açık açık “Gülen aslanlar” beklentisi yapılarak şu yorumda bulundu:

“Nietzsche, çağının kokuşmuşluğuna, pıhtılaşmışlığına karşı ‘Gülen aslanlar' terimiyle bir çıkış yolu bulmaya çalışıyordu. Bu gelecek olan aslanlar, adeta ölüme gülecekler, hayata gülecekler ve kendilerinden geçmişçesine bu çağın kaderini değiştirecekler diye umut ediyordu.”

Armağan'ın sözleri açıktı:

“Acaba bugün o ‘Gülen aslanlar' nerede, ne yapıyorlar, hangi serhatlarda geziyorlar. Bunlar herhalde bizim eğitim gönüllülerimizin elinde bir bayrak olarak, dünya ufuklarında dolaşıyor diyebiliriz. Allah hem geçmiştekilerden, hem de bugün yapılan hizmetlerden razı olsun.”

Bu sözleri bizler etsek, “darbeci” diye Silivri zindanına sokulmuştuk!

Mustafa Armağan, kuşkusuz hapse atılmasın. Ama sürekli toplumsal çatışmayı körükleyen sistemli gayretinin amacı da anlaşılsın.

Görüldüğü gibi…

FETÖ ile mücadele onun devlete sızmasıyla sınırlı tutulamaz.

Arı İnan'ın sözleri

Arı İnan, Afet Hanım'ın kızı.

Benim kalbimde yeri apayrıdır; okumam için sürekli kitaplar gönderir.

FETÖ yetiştirmelerinin söylediklerinden haberdar etmek için telefon ettim. Konuştuk. Ve üzüldüm. Çünkü…

Haberi yoktu; kırılmasına sebep oldum.

“Annemi niye karıştırıyorlar; benim annemin çok sade hayatı vardı. Onun tüm gayesi okumak araştırmaktı. Biz çok saygı gören bir aileyiz, bunu bize neden yapıyorlar” dedi sesi titreyerek.

Yayına hazırladığı ve bana da gönderdiği “Prof. Dr. Afet İnan” kitabını anımsattı. İyi niyetli kişilerin, tahminlere dayalı değil, bilgiye dayanarak konuşması gerektiğini belirtti.

Afet İnan'ın hayatı sır değildi; tüm bilgiler bu kitapta vardı.

Sahi, Atatürk'le aralarında aşk olsa bunu niye saklasınlar ki? Öyle gizli-saklı bir hayat yaşayan insanlardan değillerdi ki? Soylu ruha sahiptiler…

Arı İnan “keşke” dedi; “bu saçmalıklar yerine, annemin kadına seçme ve seçilme hakkı veren yasa için neler yaptığı gibi bilgiler verseler insanlara.” Sonra…

“Soner Bey, lütfen yazmayınız. Bunların amacı sansasyon çıkarmak. Değmez.”

Sonunda şu sözü ekledi:

“Annem ciddi kadındı. Akademik ulvi amaçları vardı. Ama o dönem ben olsaydım, Atatürk'ün sevgilisi olmak için kesin çabalardım, ama annem öyle bir kadın değildi!”

Ah Türkiye!

Seviyesiz saldırıları artan bu merhametsizlere ne yaptın ki, 75 yaşındaki Arı İnan'ı kırmaktan zevk alır hale getirdin?