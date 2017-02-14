Vicdansız FETÖ

Yarın…

Odatv duruşması var.

Yargılandığım bu davayı size bambaşka açıdan anlatayım…

15 Mayıs 2009: 13. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Gökmen Demircan, Odatv bürosunun ve benim telefonlarımın dinlenmesine karar verdi.

Hakim Demircan, bugün firari…

26 Kasım 2009: 13. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Ömer Diken, Odatv ofisinin ve benim telefonlarımın dinlenmesine “devam” kararı verdi.

Hakim Diken, bugün tutuklu.

25 Ocak 2010: 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik de, telefonlarımın dinlenmesine “devam” kararı verdi.

Hakim Özçelik, bugün tutuklu…

19 Ocak-25 Ocak 2011: 14. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Hadi Çağdır, Odatv ofisinin, benim, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun telefon ile e-mail adreslerinin takip edilmesine karar verdi.

Hakim Çağdır, bugün firari…

14 Şubat 2011: Benim, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Ayhan Bozkurt'un evleri ve Odatv basıldı. Dördümüz de gözaltına alındık. Hakkımızdaki arama kararına imza atan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Boz, bugün firari…

18 Şubat 2011: Ben, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimi Mehmet Erdoğan tarafından tutuklandık.

Hakim Erdoğan, bugün firari…

3 Mart 2011: Gazeteciler; Doğan Yurdakul, Müyesser Yıldız, Mümtaz İdil, Coşkun Musluk, Sait Çakır, Nedim Şener, Ahmet Şık, İklim Bayraktar ve Prof. Yalçın Küçük'ün evlerinde arama yapıldı. Haklarında, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimi İbrahim Balık tutuklama kararı verdi.

Hakim Balık, bugün tutuklu…

Polisler meselesine hiç girmiyorum…

Devam edeyim…

Bu kadar olmaz

23 Mart 2011: İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimi Mehmet Karababa, “İmamın Ordusu” isimli kitap taslağının toplatılmasına karar verdi.

Hakim Karababa, bugün tutuklu…

29 Mart 2011: Odatv soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz bu görevden alınarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı.

Savcı Zekeriya Öz, bugün firari…

9 Eylül 2011: Savcı Cihan Kansız, Odatv İddianamesi'ni yazdı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Savcı Kansız, bugün firari…

22 Kasım 2011: İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma yapıldı. Mahkeme Başkanı Hakim Resul Çakır, üye hakimler Hikmet Şen ve Seyfettin Mermerci, duruşma savcısı Ufuk Ermertcan'dı.

Savcı Ermertcan, bugün tutuklu…

Hakim Resul Çakır, firari…

23 Ocak 2012: Odatv duruşmasında Savcı Mehmet Berk görevlendirildi.

Savcı Berk, bugün firari…

27 Aralık 2012: 22 ay sonra oy çokluğuyla tahliye edildim. Tahliye kararına, üye Hakim Hikmet Şen muhalefet etti.

Hakim Şen, bugün firari…

6 Mart 2014: 20 celse sonra Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı; ve dosya İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Mehmet Ekinci ile üye hakim Bülent Kınay, bugün tutuklu…

Üye hakim Seyfettin Mermerci, firari…

Bu arada…

Odatv Davası'ndaki şaibeli TÜBİTAK Raporu'na imza atan uzmanlar Ünal Tatar, Osman Pamuk ve Emin Çalışkan'ın meslekten uzaklaştırılmasını geçelim.

Ve devam edelim…

Geciken adalet

30 Ocak 2015: Odatv Davası'nın İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması yapıldı.

13 Mart 2015: Odatv soruşturmasında, 14 kişi hakkında “kesin ve inandırıcı delil” bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Kararda, dijital verilerin zararlı yazılımlarla bilgisayarlara yüklendiği bilgisine yer verildi.

13 Nisan 2016: Odatv davasına bakan İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Nazım Durmaz'ın Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanmış olması ve Cumhuriyet Savcısı Emin Ateşağaoğlu'nun emeklilik dilekçesi vermesi nedeniyle duruşmada karar çıkmadı.

21 Eylül 2016: Yeni bir savcının atanmamasından dolayı mahkemeye esas hakkında mütalaa sunulamadı. Yeni atanan Hakim İbrahim Lorasdağı başkanlığındaki İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkındaki mütalaanın yazılması talebiyle duruşmayı erteledi.

24 Ekim 2016: Mahkeme heyeti, duruşma savcısı Ali Kaya'ya söz vererek, mütalaasını hazırlayıp hazırlamadığını sordu. Cumhuriyet Savcısı Ali Kaya, bu mahkemede yeni görevlendirildiğini ve bu nedenle yeterli incelemeyi yapamadığını belirterek, mütalaa hazırlamak için ek süre istedi.

14 Aralık 2016: Savcı Kaya, somut ve yeterli delil olmadığı gerekçesiyle hepimiz hakkında beraat talep etti. Mahkeme, son savunmaların yapılması için duruşmayı erteledi.

Hiç bitmedi…

Odatv Davası'na bakan İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı, karar öncesi yine değişti. Mahkeme Başkanı Hakim İbrahim Lorasdağı, ihtisas mahkemelerine atandı.

Odatv Davası'nın görüldüğü İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanlığına, İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Yener Yıldırım getirildi. Ve yarın…

15 Şubat 2017: Yine duruşma var…

Dile kolay…

2 yılı hapiste olmak üzere 6 yıl geçti.

Hâlâ adalet arıyoruz…

Atatürk, 19 Ocak 1923'de şöyle diyor:

“Bir memlekette adalet mevcut olmazsa, o memlekette hükümet yoktur!”