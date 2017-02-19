İyi kolesterol nasıl yükseltilir?

Halk arasında iyi kolesterol olarak bilinen HDL'yi arttırmanız; kötü kolesterolünüzü (LDL) azaltmanız kadar önemlidir. Zira HDL'nin yüksek seviyede olması sizi kalp-damar hastalıklarından korur…

HDL ne işe yarar?

Kolesterol, her insanın kanında doğal olarak bulunan yağ benzeri, beyaz, mumsu dokuda bir maddedir. Vücut için elzem faaliyetlerin sürdürülmesinde gerekli olan kolesterolün büyük çoğunluğu vücut tarafından üretilirken, dörtte biri besinler yoluyla alınmaktadır. Yağımsı bir madde olan kolesterol, kanda çözünebilmesi için karaciğerde bir proteinle birleştirilir ve bu yeni yapıya ‘lipoprotein' denir. Yoğunluklarına göre farklı tipleri vardır. HDL vücuttaki kötü kolesterolü temizlemeye ve kan damarlarında plak oluşumunu engellemeye yardım eden bir bileşendir. Kanda mümkün olduğunca yüksek olması istenir çünkü özellikle kalp hastalıkları riskini azaltıcı etki göstermektedir.

Dikkat!

Erkekseniz HDL değerinizin yüzde 45 mg, kadınsanız yüzde 50 mg'dan yüksek olması gerektiğini unutmayın…

İşte yapmanız gerekenler

HDL kolesterolünüzü yükseltmenin 10 yolu şöyle sıralanabilir:





1- Kanada'da yapılan bir araştırmada her gün üç hafta boyunca bir bardak portakal suyu içen deneklerin HDL seviyesinin diğerlerine göre yüzde 21 daha yüksek olduğu keşfedilmiş. Araştırmacılar bunun portakal suyunun içinde bulunan hesperidin adlı madde sayesinde olduğunu düşünüyor.

2- B3 vitamini (Niasin) ilavesinin ya da Niasin'den zengin beslenmenin HDL seviyeleri düşük olanlarda yarar sağladığı belirtiliyor. Ancak doktora danışmadan kullanılmamalı.

3- Badem, ceviz, fındık, keten tohumu ve zeytin tüketmek iyi kolesterolü yükseltir.

4- Sigarayı bırakmak HDL kolesterolün yüzde 10 oranında yükselmesine neden olmaktadır.

5- Fazla şeker vücudunuzda yağa çevrilir ve size kilo olarak geri döner. Bu da HDL seviyesini düşürür. Kendinize bir iyilik yapın ve şeker tüketimini azaltın.

6- Soya proteini ve izoflavanların diyete eklenmesi HDL kolesterol seviyelerini arttırabilir.

7- Makul miktarlarda alınan alkolün HDL kolesterol seviyelerini artırabildiği bildirilmiştir.

8- Her gün en az 30 dakikalık yürüyüş, yüzme gibi aerobik egzersizlerin HDL kolesterol seviyelerini artırmaya yardımcı olduğu belirtilmektedir.

9- Fazla kilolar HDL kolesterol seviyelerinin düşmesiyle direkt olarak ilişkili. Her daim ideal kilonuzda olmaya özen gösterin.

10- Beslenme alışkanlıkları da HDL seviyesi ile yakından ilgilidir. Sağlıklı yağlar tüketmek iyi kolesterolü yükseltir.