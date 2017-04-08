Yağlarınızdan protein ağırlıklı beslenerek kurtulun

Vücudun en küçük birimi hücrelerin yapıtaşı protein hem kilo vermek hem de kas oranını artırmak isteyenlerin vazgeçilmez

besinidir. Bu nedenle ikinci haftamız protein ağırlıklı bir listeden oluşuyor…

Metabolizmayı hızlandırır

Protein; et, süt ve süt ürünleri, yumurta, bazı kuruyemişler ve kuru baklagillerde bulunan bir makro besindir. Cilt, saç, kemikler ve kasları oluşturan, yağsız vücut dokusunu sentezleyen ve nitrojenin birincil kaynağı olan amino asitlerden meydana gelir. Pozitif nitrojen dengesi kas inşası ve onarımı için önemlidir. Pozitif nitrojen dengesi, vücudunuzun attığından veya yakıt olarak kullandığından daha fazla protein tutması demektir. Protein sindirimi için daha fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Yağ ve karbonhidratlara göre vücut, protein sindirimi sırasında yüzde 30 oranında daha fazla çalışır. Bu yüzden yüksek proteinli diyetler metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımına yardımcı olur.

10 altın kural

Programın 10 temel kuralı var ve bunlara uyulmazsa ne yazık ki başarılı olma ihtimaliniz azalacak.

1- Asla öğün atlamayın; mutlaka üç ana ve dört ara öğünü mutlaka yiyin.

2-Yemeklerinizi yavaş ve iyi çiğneyerek yiyin, 20 dakikada bitirin.

3-Günde 2.5-3 litre su için

4-Her ana yemekten sonra yeşil çay tüketin.

5-Yemeklerinize koyduğunuz tuzu yarıya indirin.

6-Haftanın üç günü 45 dakika yürüyüş yapın.

7-Akşam yatmadan 1 çay bardağı ılık suya 1 çay kaşığı organik elma sirkesi koyun ve için; tabii mideniz sağlamsa.

8- Şekersiz ve light süt eşliğinde gün içinde kahve serbest. Yalnız yanında mutlaka su içmelisiniz.

9-Elinizden geldiğince yediklerinizi ve yaptıklarınızı kaydedin. Bu size disiplin sağlayacak.

10-Çok acıkırsanız bir avuç beyaz leblebi yiyin.

Sağlıklı kilo verme programının ikinci hafta diyet listesi

Programın ikinci haftası boyunca, her sabah uyanınca aç karnına içine bir parça taze zencefil konmuş bir bardak su içilecek.

Birinci günün ana öğünleri

Kahvaltı

– 1 çay bardağı probiyotik yoğurdun içine bir çay kaşığı toz tarçın, Hindistan cevizi ve ceviz içi

Öğlen

– 150 gr yağsız bonfile ızgara ve yeşil salata (Salata, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve limonla soslanacak)

Akşam

200 gr ızgara et ve yeşil salata

Ara öğünler

– 1 çay bardağı diyet kefir

– 10 adet fındık

– 1 çay bardağı diyet kefir

– 1 çay bardağı laktozsuz diyet süt ve 1 çay kaşığı toz tarçın

İkinci günün ana öğünleri

Kahvaltı

– 60 gr suda bekletilmiş keçi peyniri, yarım kırmızıbiber

Öğlen

– 4 dilim hindi füme, 30 gr dil peyniri, domates, salatalık

Akşam

– 1 haşlanmış yumurta, salata

Ara öğünler

– Yarım kırmızıbiber v Yarım kırmızıbiber

– 1 adet haşlanmış yumurta

– Yarım çay bardağı diyet kefir

Üçüncü günün ana öğünleri

Kahvaltı

– 2 yumurta, domates ve biberle menemen yapın.

Öğlen

– 190 gr ton balıklı veya 150 gr haşlanmış, bir yemek kaşığı yağ konmuş tavuklu salata

Akşam

– 200 gr ızgara balık, salata

Ara öğünler

– 1 çay bardağı diyet kefir ve yarım elma

– 1 kuru kayısı veya hurma

– 2 adet kepekli kraker

– 1 çay bardağı diyet kefir

Dördüncü günün ana öğünleri

Kahvaltı

– 1 çay bardağı probiyotik yoğurdun içine 1 çay kaşığı toz tarçın, toz Hindistan cevizi ve ceviz içi

Öğlen

– 150 gr yağsız bonfile ızgara ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve limon soslu yeşil salata

Akşam

– 200 gr ızgara et ve yeşil salata

Ara öğünler

– 1 çay bardağı diyet kefir

– 10 adet fındık

– 1 çay bardağı diyet kefir

– 1 çay bardağı laktozsuz diyet süt ve bir çay kaşığı toz tarçın

Beşinci günün ana öğünleri

Kahvaltı

– 60 gr suda bekletilmiş keçi peyniri ve yarım taze kırmızıbiber

– Öğlen

– 4 dilim hindi füme, 30 gr dil peyniri, domates, salatalık

Akşam

– 1 haşlanmış yumurta ve salata

Ara öğünler

– Yarım kırmızıbiber

– Yarım kırmızıbiber

– 1 haşlanmış yumurta

– Yarım çay bardağı diyet kefir

Altıncı günün ana öğünleri

Kahvaltı

– 2 yumurta, domates ve biberle menemen yapın.

Öğlen

– 190 gr ton balıklı veya 150 gr haşlanmış, bir yemek kaşığı yağ konmuş tavuklu salata

Akşam

– 200 gr ızgara balık ve salata

Ara öğünler

– 1 çay bardağı diyet kefir ve yarım elma

– 1 kuru kayısı veya hurma

– 2 adet kepekli kraker

– 1 çay bardağı diyet kefir

Yedinci günün ana öğünleri

Kahvaltı

– 1 çay bardağı probiyotik yoğurdun içine 1 çay kaşığı toz tarçın ve toz Hindistan cevizi, 1 adet ceviz içi

Öğlen

– 150 gr. yağsız bonfile ızgara ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ve limonla soslu yeşil salata

Akşam

– 200 gr ızgara et ve yeşil salata

Ara öğünler

– 1 çay bardağı diyet kefir

– 10 adet fındık

– 1 çay bardağı diyet kefir

– 1 çay bardağı laktozsuz diyet süt ve 1 çay kaşığı toz tarçın

Yarın: 7 güne 7 farklı diyet