Yeme isteğini azaltmanın 10 yolu

Her ne kadar sonradan pişman olunsa da, yeme isteğimize kolay kolay engel olamayız. Peki kendimizi nasıl frenleyebiliriz? İşte bilimsel araştırmalarla ispatlanmış çözüm önerileri…

Alışveriş yaparken sakız çiğneyin

AÇ karnına alışveriş yapmaya başlamadan önce şekersiz sakız çiğneyerek gereğinden fazla şeyler almayı engelleyebilirsiniz. İki ayrı çalışmaya göre sakız çiğnerken yapılan alışverişlerde daha az açlık hissedildiği ve önemsiz yemek alımlarının azaldığı rapor edilmiştir.

Önce kendinize sağlıklı şeyler sunun,

KONU beslenme olduğunda daima meyve ve sebze gibi seçeneklere yönelin. Tabağınıza alacağınız her besinin sağlık açısından değerini fark ederek tercih yapın.

Öğlen yemeğinizi nakit parayla alın

Kredi kartıyla ödeme yaptığınızda abur cubur satın almak daha kolaydır. Nakit parayla alınan herhangi bir şey insanı frenler. Bir çalışmada, deneklerden nakit parayla abur cubur almaları istenmiş ve deneklerin nakit parayı genellikle daha sağlıklı yiyeceklere harcadıkları görülmüştür.

Yemek programlarını izlemeyin

Kilo vermeye çalışıyorsanız, televizyondaki yiyecekleri görmek, atıştırmak ve yemek yeme isteğinizi artırabilir. Araştırmalar gösteriyor ki, yemek yapımıyla ilgili programlar izlerken diyetteki insanlar daha fazla karbonhidrat tüketmek istiyor.

Yemek ataklarından önce duraklatma düğmesine basın

Sıkıldığımızda, yorgun veya gergin olduğumuzda yemek kendimizi iyi hissettirmez. Yemek yeme istediğiniz birden açığa çıktığında ise hemen 5-10 dakika başka bir şey yapın, sonra yine yemek isteyip istemediğinize bakın. Duraksamak ve derin bir nefes almak sizi yemekten caydırabilir

Sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durun

Sağlıksız yiyecekleri ya daha az yiyin ya da kolay kolay ulaşamayacağınız bir yere saklayın. Ulaşma zorluğu caydırıcı bir unsurdur. Ofis çalışanlarının çekmecelerinde çikolata bulundurdukları zaman yüzde 48 daha fazla yedikleri rapor edilmiştir. Masalarının çekmecelerinde abur cubur bulundurmayan kişilerin yüzde 28 daha az atıştırmalık tükettiği tespit edilmiştir.

Mavi tabak kullanın

Yemek tabaklarınızın rengi, ne kadar yemek yiyeceğiniz konusunda fark yaratabilir. Bazı bilimsel araştırmalar mavi tabaklarda daha az yemek yenildiğini gösteriyor.

Daima küçük porsiyonlar sipariş edin

Büyük bir kap, sizi dolu veya iyi tadı olmasa bile daha fazla yemek yemeye cesaretlendirir. Bir çalışmada, sinemaseverlere orta ya da büyük kaplarda ücretsiz patlamış mısır verildi. Bazıları taze ve lezzetli, bazıları bayattı. Taze malzemeyi büyük kaplarda alanlar, orta boy kaplarda alanlara oranla yüzde 45 daha fazla yedi.

Yavaş yiyin

Yemeklerinizi küçük lokmalar halinde, iyi çiğneyerek ve keyifle yiyin. Tokluk hissi 20 dakikada beyne ulaşır. Yemek yerken su için.

Küçük kase TERCİH EDİN

Yemeklerinizin ve tabaklarınızın boyutu ne kadar yemeniz gerektiği konusunda ipuçları verir. Daha büyük bir tabak kullanarak fazla yiyeceğimiz aşikardır.