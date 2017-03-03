“Acı ve hayal kırıcı!”

“Türkiye'den gelen

haberler acı, hayal

kırıcı ve orantısız!”

Bu sözler Almanya

Başbakanı Bayan

Merkel'e ait…

Avrupa Birliği sözcüleri de “Türkiye'nin her geçen gün otoriter bir rejime doğru gittiğini” söylüyor.

Cezaevine atılan gazeteciler nedeniyle Batı dünyası, Türkiye'yi baskıcı bir Ortadoğu ülkesi olarak görüyor.

Muhalefetin iddiasına göre halen cezaevlerinde 150'den fazla gazeteci ve yazar var!

Son olarak gazeteci Deniz Yücel'in “Teröre yardım ettiği iddiasıyla” tutuklanıp hapse atılması Almanya'yı ayağa kaldırdı. Çünkü Deniz Yücel, ünlü Alman gazetesi Die Welt'in Türkiye muhabiri…

Çok sayıda Alman, Berlin'deki Türk

Büyükelçiliği önünde toplanarak protesto

gösterisi yaptı.

Başbakan Merkel, Türkiye'ye “Demokratik toplum için yüksek değer taşıyan basın özgürlüğü ilkesini dikkate almanızı bekliyoruz” diye mesaj yolladı.

AKP iktidarı tüm eleştirilere “Gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu tek kişi bile yok” diye cevap verdi.

Demek ki, hapiste bulunan 150'den fazla gazeteci ve yazar terör suçlusu imiş ha?

Dünya saf saf buna inanacak mı dersiniz?