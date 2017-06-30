Adalet ve akrep!

Yürüyen Adam… Sıcak-mıcak dinlemeden yürüyor!

Sertlik yok, şiddet yok, kırıp dökmek yok… Şefkat var, sevgi var, barış var.

Yürüyen adam, iktidarı rahatsız ediyor! Çünkü ülkede olmayan bir şeyi istiyor! Adalet!

Günümüzün iktidarı adalet isteyenlere “Akrep görmüş gibi” irkilerek bakıyor. Neden? Çünkü onlar da biliyor yaşanan haksızlıkları,

adaletsizliği…

İnsanların her şeye bir koyun sürüsünün sessizliğiyle katlanmasını bekliyorlar.

Aylardır Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne, cezaevine bir ziyaret yapma izni bile vermeyerek adaletini gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Adalet yollarda aranmaz!” diyor. Ya nerede aranır? Hiçbir yerde aranmaz! E, ne olacak? Adaletsizliğe katlanacaksınız! Sen adaletinle bin yaşa e mi Bekir Bey!

Toplumlar da akarsular gibidir. Önlerine çıkan engelleri aşıp yollarını bulurlar.

Ülke insanlarını umutsuz arayışlara yönelten iktidar, şapkasını önüne koyup “Biz nerede hata yapıyoruz?” diye düşünmelidir.

Yürüyen adam iktidarı ürkütüyor! Çünkü arkasında adalet isteyerek ırmak gibi akan bir insan seli var.