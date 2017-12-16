Araplar ve Kıbrıs!

ABD Başkanı Trump çok aptal biri olmadığına göre Ortadoğu'yu neden ateşe attı? Tüm Arap ülkelerini hiçe sayıp “Kudüs'ü başkent olarak tanıyorum” diye İsrail'in yanında yer aldı, fırsatçı Amerika'nın çıkarlarını o yönde gördü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle toplanan İslâm İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde Filistin Devleti'nin başkenti olarak Doğu Kudüs'ün tanınması elbette ki iyi bir dayanışma oldu.

Peki, aynı örgüt, 34 yıldır yalnızca Türkiye'nin desteği ile bağımsız varlığını sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni neden tanımıyor?

İslam ülkeleri dayanışması sadece Filistin ve Kudüs'le mi sınırlı?

İslâm İşbirliği Teşkilatı aynı hassasiyeti Kıbrıs için neden göstermiyor?

Nerede kaldı İslâm birliği, din kardeşliği?

Adalet eski Bakanı DSP Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk “Türkiye, Filistin konusunda öncülük yaparak önemli bir başarıya imza attı. Şimdi sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına geldi” diyor.

Hikmet Sami Türk haklıdır ama ne hazindir ki, Arap ülkelerinin çoğu, din kardeşleri olan Kıbrıs Türkleri yerine Kıbrıslı Rumlardan yana!