Azerbaycan olayı!

İleriki yıllarda Türkiye'de yaşanması muhtemel bir olay önceki gün Azerbaycan'da yaşandı.

Anayasada yapılan değişiklikle tüm yetkileri elinde toplayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, karısı Mihriban Aliyev'i “Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı”na tayin etti.

Bu “Tek Adam” olmanın tipik bir göstergesidir. Aliyev bir süre sonra sülalesini devletin en önemli makamlarına getirirse kimse bir şey diyemez!

Türkiye'de 16 Nisan'daki halk oylamasında değişiklik kabul edilirse ülkemiz de Azerbaycan gibi olabilir! Olaya kısa vadeli bakmamak gerekiyor. İleriki yıllarda kimler Başkan olacak bilmiyoruz. Bunlar “hısım-akrabayı” devletin en üst makamlarına getirirse ne olacak? Hiçbir itiraz makamı da yok!

Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal önceki akşam Aliyev'in, eşini Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı yapmasını eleştirdi. Vay sen misin böyle yapan? Küplere binen Azeri yönetimi hemen iletişimi kesip Fox TV'nin Azerbaycan yayınını durdurdu!

Bu, bir ülkeye “Tek Adam” hâkim olduğu zaman, o ülkede demokrasinin bittiğinin göstergesidir.