“Bana terörist diyenin alnını karışlarım!”

Sevgili okurlar… Üstteki cümleyi çok sevdim.

Kim söyledi bunu?

CHP'nin önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal…

Onun sözlerine “Al benden de o kadar!” diyorum… “Hayır diyen teröristtir!” demek insanlarımıza yapılan yakışıksız bir iddiadır ve çok ayıptır!

Baykal'ın “Hayır diyen ‘Hayır' diyecek. Ben ‘Hayır' diyorum. Bana terörist diyenin alnını karışlarım” sözleri milletin yüreğine su serpti.

Baykal, kimin ya da kimlerin hazırladığı belli olmayan anayasa değişikliğinde imzası olanlara sorduğunda, onların

“Boş kâğıda imza attık!” dediklerini belirtiyor.

Boş kâğıda atılan imzalar, ha?

Türkiye'nin kaderini işte böyle ne olduğu bilinmeden imzalanan boş kâğıtlar ve gözü kapalı onu imzalayan “boş kafalar” tayin ediyor!

Baykal'ın şu sözleri de acıklı halimizi ortaya koyuyor:

“Bu anayasa, Birleşmiş Milletler'e üye 200 ülkenin hiçbirinde yok!

Hayatta, dünyada, cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrası tarihimizde de yok!”

Millet 16 Nisan'da kurbanlık koyun olmayı kabul etmeyecek!