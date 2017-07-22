Biz ülkemizin halini, eğitimdeki hazin durumumuzu, iç ve dış tüm politikalarımızı eleştiriyoruz.

Almanya ile aramızda yaşanan gerginlik aşırı sert dış politikamızın sonucudur. Bu gidişle dünyada bir tek dostumuz kalmayacak!

Ancak… Almanya'nın tehdide varan son tutumu da çok çirkin, hatta edepsizcedir. Almanya Başbakanı Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye soğuk, tehditkâr, hatta düşmanca bakıyor, küstahça tehdit ediyorlar!

Zaten Merkel döneminde Almanya hep Türkiye aleyhine kararlar aldı. Ülkemizin Avrupa Birliği'ne girmesine, vize serbestisine karşı çıktı, diğer Avrupa Birliği ülkelerini aleyhimize etkiledi.

Merkel her zaman AB üyeliğini Türkiye'ye karşı bir baskı aracı olarak kullanmak istedi. Bu nedenle hiç makbul biri değildir!

Bunlar tamam! Ancak… Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlik iki ülke için de kötüdür!

Gerilim, diplomasiyle çözülmelidir. Fakat… Zor sorunları çözmek, ustalık, incelik, beceriklilik isteyen bir diplomasi işidir. İki tarafta da bu nitelik var mı? Bütün sorun bu!