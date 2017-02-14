Ülkede bir süredir “Pranga

muhabbeti” sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu sistem bileklerimizde

pranga” dedi ya…

Nasıl bir pranga bu, anlamak

mümkün değil…

Pranga olduğu için mi sınırda PKK'lı teröristlerin önüne halılar serdiler, onların ayaklarına hâkimler götürüp çadır mahkemeleri kurdurdular?

Prangalı oldukları için mi Oslo'da PKK terör örgütü temsilcileri ile

masaya oturdular?

Pranga yüzünden mi İmralı'ya adamlar gönderip teröristbaşı öcalan'la müzakereler yaptırdılar?

Pranga nedeniyle mi AKP'li bakanlar Dolmabahçe'de terör örgütü temsilcileriyle ortak bildiri açıkladılar?

Son 15 yıldır, ne istediler de yapamadılar? Kanunlar mı çıkaramadılar? Diledikleri kişiyi milletvekili mi yapamadılar? Kâşaneler, saraylar mı yaptıramadılar?

Ülkede gerçek pranga, referandumda anayasa değişikliği kabul edilirse uygulanacak acayip Başkanlık Sistemi

ile başlayacak.

Meclis ve Yüksek Yargı'nın ayağına pranga vurulacak. Meclis'in denetim yapamaması ve yargının tek kişiye bağlanması ülkenin gerçek prangası olacak!