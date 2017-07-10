Büyük yürüyüş görkemli Maltepe mitingi ile tarihe geçti.

Peki, bundan sonra ne olacak?

Yargı hemen değişecek mi? Siyasi iktidar, yanlış yolda olduğunu fark edip geri adım atacak mı?

Türkiye gerçek bir demokrasiye ve âdil bir hukuk düzenine kavuşacak mı?

Bunlar elbette ki bugünden yarına olacak şeyler değil!

Kılıçdaroğlu bir meşale ateşleyip karanlığı deldi, toplumun üzerine sinen yılgınlığı yok ederek umut ışıkları yaktı.

Adalet Yürüyüşü için her türlü karalamayı yapan iktidar “Sen ne diyorsun yaa? Ne Adalet Yürüyüşü? Bu ülkede zaten adalet var!” diyemedi.

Elbette ki bu yürüyüş iktidarı durdurmayacak ama çok aşındıracak!

Umudunu yitiren, yılgın kitleleri canlandıran, toplumun üzerine örtülen korku perdesini yırtan yürüyüş hepimize, Türkiye'de adalet ve demokrasinin yeşereceği umudunu verdi.

İyi bir rüzgâr yakalayan Kılıçdaroğlu adalete susayan kitleleri harekete geçirmiş bulunuyor. Hedef 2019 seçimleri! Yeter ki yorulmasın, yılmasın, durmasın! O artık bir parti başkanı değil, halkın lideri.