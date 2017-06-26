AKP ve MHP kafasına göre adalet aramak suç!

İktidar, ucu kendine dokunduğu için böyle konuşuyor.

Ya MHP'ye ne demeli? Hani “Kraldan çok kralcı” diye bir tabir vardır ya… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “İktidardan çok iktidarcı!”… Oysa vatandaş ona “muhalefet yapsın” diye oy verdi, iktidara yedek lastik olsun diye değil!

Kılıçdaroğlu, azimle, şevkle “Adalet Yürüyüşü”nü sürdürüyor, mübarek bayram günlerini yollarda geçiriyor:

“Gönül isterdi ki, ülkede adalet olsun. İşçi korkuyor, esnaf korkuyor, emekli korkuyor, dolayısıyla bu korku ikliminde bir şeyler yapmamız şart. Toplumun korku iklimini, aşması lâzım. Aşmasını sağlayacak da biziz. Bu yürüyüş nedeniyle toplumda bir silkinme oldu. Yürüyüşümüz bittiği vakit umarım bu korku iklimini de büyük ölçüde bitirmiş olacağız.” diyor.

Kılıçdaroğlu, ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele etmeye kararlı. Bu yine yürüyüş şeklinde olabilir, oturma eylemi olabilir, Meclis'te sert muhalefet olabilir. Ancak şart şu: Asla cam çerçeve kırılmayacak ve hiç kimse şiddete yönelmeyecek. Bunu yapan, Kılıçdaroğlu'nu karşısında bulacak.