Ulusal onur ne oldu?

Birkaç “EVET” oyu uğruna Türkiye ne hallere düşürüldü!

Bakanlarımız sınır dışı edildi, gurbetçilerimiz Hollandalı çam yarmalarından dayak yedi.

İşçilerimiz itlere ısırtıldı, yerlerde vahşice sürüklendi…

Türkiye'nin itibarı zedelendi ama adamın umurunda değil!

“Oh oh! EVET oyları artıyor” diye neredeyse göbek atacak!

Bu kadar duygusuzluk, bu kadar ilkesizlik olur mu?

Kim bu zat? İktidar partisinin adamı! AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık!

Herhalde büyük bir strateji uzmanı olmalı ki, canlı yayında bakın neler döktürdü:

“Adamlara (Hollandalı ve Almanlara) hep kızmayalım. Azıcık teşekkür etmeliyiz. Bizim ‘EVET' oylarına en az 2 puan katkı yaptılar!”

Yaa? Demek her şey 2 puan için öyle mi?

Koyun can derdinde, kasap et derdinde!

Almanya ve Hollanda'daki bu şovlar birkaç EVET oyu için yapıldı, öyle mi?

Peki, Türkiye'nin onuru, gururu, itibarı ne olacak?

Bunlar “EVET” oylarını 2 puan artıracak diye, ulusal onurumuzdan ağır fatura ödedik.

Türk insanı ülkemizin düşürüldüğü bu hazin duruma gereken cevabı sandıkta verecek!