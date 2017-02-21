Yemini kaldırın!

Göreve başlarken “tarafsız olacağına dair” yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yeminine sadık kalarak “tarafsız” davrandığını söylemek mümkün mü?

Erdoğan, 16 Nisan günü yapılacak referandum için yurt gezilerine başladı… Ufak ufak ısınma turları yapıyor… Ve bu ısınma turlarında bile sert, haşin, kırıcı bir üslupla “Hayır” diyecek olanları suçlayarak “Evet” oylarını açıkça destekliyor.

Hani tarafsız olacağına dair yemin etmişti?

Başbakan da, bakanlar da, milletvekilleri de öyle… Bence o formalite yeminleri anayasadan çıkarsalar ne iyi olacak! Çünkü iktidara mensup hiçbir siyasetçinin, Meclis kürsüsünde ettiği yemine sadık kaldığını görmedim.

Meclis'teki o yeminler “lâf ola beri gele” yapıldığına, yeminini tutan olmadığına göre, yasalardan tamamen çıkarılsa, “şeref ve namus sözleri” gibi onurlu ve kutsal ifadeler siyasetçilerin oyuncağı haline getirilmekten kurtarılır.

“Demokratik laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağıma büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim” diye söz vermişlerdi.

Hani, nerede kaldı o büyük yemin?