Büyük yürüyüşün adalet, barış ve huzur getirmesini diliyorum!..

Önceki gün “Herkes İçin Adalet” yürüyüşünün öğleden sonraki etabına katılmaya hazırlanırken, anı defterine şunları yazdım:

“Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi; adaletin olmadığı bir ülkede hiçbir şey yoktur!

En başta da insanın değeri yoktur!

İşte bu nedenle “Herkes İçin Adalet” yürüyüşünü çok anlamlı ve değerli buluyorum.

Yürüyüşün, 1946'daki çok partili genel seçimlerden bu yana gerçekleşen en büyük eylemlerden biri olduğuna inanıyorum.

Bu demokratik ve barışçıl eylemin, ülkemize adalet, huzur ve barış getirmesini diliyorum…”

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Bayramınızı da aynı dileklerle kutluyor, asıl büyük bayram sevincini adeletin geri geldiği gün yaşayacağınızı biliyorum…