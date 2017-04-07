Hanefi Avcı, Emniyet Teşkilatı'nın efsanevi isimlerinden biri olarak bilinir.

Eskişehir'de Emniyet Müdürü olarak görev yaparken (2010), “Haliç'te Yaşayan Simonlar” adlı kitabiyla FETÖ tehlikesini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren Avcı, adından çok söz ettirecek yeni bir kitap yazdı.

Deneyimli polis şefi “Erken Uyarı-Devlet Bilgisi” adını verdiği bu kitabında Türkiye'nin uçuruma doğru sürüklendiğini, önlem alınmadığı ve uyarılara aldırış edilmediği takdirde, büyük bir felakete uğrayacağımızı öne sürüyor.

İddiasını da devlet içerisinde FETÖ yöntemlerini kullanan yeni çetelerin varlığına dayandırıyor. Bu arada,15 Temmuz'dan 2 gün sonra, yani ülke darbe şokunu yaşarken, bu çetenin kendisine hazırladığı son kumpası da belgeleriyle ortaya koyuyor.

Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeden sıyrılmak için yapılacak ilk ulusal hamlenin, referandumda “HAYIR” oyu kullanmaktan geçtiğini belirtiyor…

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“EVET” çıkması halinde ise oluşacak tabloyu şöyle özetliyor:

– Halkın temsilcisi Meclis'in yetkilerinin tek kişiye teslim edildiği Türkiye!..

– Meclis denetiminden sıyrılan, “Halk oyu ile geldim, güvenoyunu halktan aldım” diyecek bir Cumhurbaşkanı ile suç işleyen bakanların bile yargılanamayacakları Türkiye!..

– FETÖ yargısından kurtulmak için basının, muhalefetin kısaca milletin her türlü desteğine rağmen bu kez de iktidarın güdümüne giren yargının tek kişiye bağlandığı Türkiye!..

– Batı'ya yönelen, AB'ye aday olan değil, rotasını Doğu'ya çeviren, Şanghay Beşlisi'ne yönelen, hızla Ortadoğu bataklığına sürüklenen Türkiye!..

– Terör belasıyla, Suriye kriziyle, Irak sorunuyla, ekonomik darboğazlarla boğuşan Türkiye!..

– Basın ve düşünce özgürlüğünün olmadığı Türkiye!..

– Suriye ve Irak tipi demokrasiyle yönetilen “tek adamın” her yaptığının vazgeçilmez doğru kabul edilerek alkışlandığı, ama asla eleştirilemediği Türkiye!..

– Seçimlerin biçimsellikten öte gidemediği, muhalefetin sesinin hiç çıkmayacağı Türkiye!..

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Hanefi Avcı sadece tehlikeden söz etmiyor, çözüm önerileri de getirerek ulusumuzu uyarıyor;

– Epeydir içinde olduğumuz sürecin artık son noktasına gelmiş bulunuyoruz. Yani köprüden önceki son çıkıştayız!..

– Yasama, yürütme, yargı ve özgür basın, evrensel demokrasilerin ve modern devletlerin dört temel direğidir. Bunlar eşit, birbirinin üstünde olmayan, birbirlerini tamamlayan güçlerdir. Birinin eksikliği devletin diğer tüm fonksiyonlarını işlevsiz bırakır!..

– Yürütmeye, yargı ve yasama yetkisi verilemez! Aksi halde felaket başlar!..

– Referandumdan “Hayır” sonucunu çıkarabilmek, bu kötü ve kontrolsüz gidişi durdurabilmek için atılacak ilk büyük ve önemli adımdır.

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“Haliç'te Yaşayan Simonlar”dan sonra FETÖ'nün kumpaslarıyla zindana atılan Hanefi Avcı, referanduma sunulan anayasaya neden “HAYIR” denmesi gerektiğini de anlattığı bu kitabı yazması nedeniyle başına gelecekler konusunda benzer endişeleri okurlarıyla paylaşıyor:

“Ülkenin en ciddi sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için mevcut uygulamaları eleştirerek yazdığım ‘Erken Uyarı Devlet Bilgisi' adlı bu eser, doğru bakıldığında kaosa dönüşen sorunların çözümüne katkı sunmak amacını taşıyor. Buna rağmen, eleştiriye hiç tahammül edemeyen “güç”ün, ‘Haliç'te Yaşayan Simonlar' sonrası FETÖ”nün yaptığına benzer yeni girişimleri şahsıma yaşatmamasını diliyorum!..”