‘Fazilet Hanım’ın Kızları’ bu akşam başlıyor

Sevgili okuyucularım,

Salı günü ‘Anne' dizisi hakikaten sürükleyici senaryosu ile izleyiciyi yine ekrana bağladı diyebiliriz. ‘Anne' dizisi başarılı yarışma programı ‘Survivor'ı da geride bırakarak ATV'de yayınlanan ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' isimli dizinin hemen ardından tüm kişilerde ikinciliği elde etmeye devam ediyor. Star'ın bir başka başarılı dizisi de cuma akşamları yayınlanan ‘İstanbullu Gelin' dizisi. Özellikle AB kategorisinde ilk sıralara yerleşen dizi, önümüzdeki günlerde zirveye oturabilir. Bu dizide Özcan Deniz mükemmel bir performans sergiliyor. Özcan Deniz'in ‘Asmalı Konak'la başlayan oyunculuk başarısı her geçen sene ivme kazanarak devam etti. Özcan 1994 yılının sonlarında çıkardığı albümle gönüllerimizde taht kurmuş akabinde ise oyunculuk kariyeri ile takdire şayan bir yükseliş sergilediğini net bir şekilde ifade edebiliriz.

* * *

Rotamızı Tolga Baş'a çeviriyoruz. Daha önce ‘Koğuş Akademisi', ‘Delisin Delisin', ‘Olur İnşallah' gibi komedi filmleriyle gişede ve izleyenlerin gönlünde harikalar yaratan yönetmen Tolga Baş, son filmi ‘Baş Belası'nı vizyona sokmaya hazırlanıyor. Tolga, filmlerini yakından tanıdığım genç bir sinemacı. Çalıştığı setlerde meselenin tamamına başından sonuna kadar hakim. Çetin Altay, Selen Seyven ve Mesut Yar'ın başrollerinde olduğu ‘Baş Belası' isimli komedi filmi belli ki Tolga'nın önceki filmlerinde olduğu gibi yine yüzümüzü güldürecek. Fragmanını izlediğimde çok eğlendiğim filmi çekip ABD'ye giden Tolga, iki aylığına geldiği Türkiye'de bir filmi daha kameraya alarak eylül için rafa koydu. İsmini verip sürprizi bozmak istemiyorum ama çok eğlenceli olduğuna eminim bu işinin de. Bu arada ABD'de yeni filminin çekimlerine temmuz ayında başlayacak olan yönetmenin baştan sona İngilizce çekilen ilk sinema filmimize de imza atacağını müjdeleyelim. Helal olsun vallahi!

* * *

Bugün bu köşemden başarılı isimleri yazmaya devam ediyorum. ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti' 10 numara 5 yıldız gidiyor. Terazi burcunun tüm özelliklerini taşıyan Hülya Avşar konuklarına sorduğu çok özel sorularla güzel reytingler almaya devam ediyor. Star TV'de cumartesi akşamları yayınlanan ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti' zevkle izleniyor. Hülya'nın bu ülkede 34 yıldır düşmeyen başarısının tek sırrı dürüst kişiliğe sahip olup çok çalışmasıdır. Çok büyük başarıların hiçbiri tesadüf değildir. Bence Hülya Avşar sadece çok güzel olduğu için ayrıca zeki, dürüst ve çok çalışkan olduğu için zirvede. Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği Nazan Kesal'ın başrolünde oynayan Fazilet'i canlandırdığı dizi ‘Fazilet Hanım'ın Kızları' bu akşam saat 20.00'de Star TV'de başlayacak. Güzel bir dizi olduğunu biliyorum. Sevgi ile kalın…