‘İçimdeki Fırtına’ bu akşam başlıyor

Sevgili okuyucularım,

Uzun zamandır merakla beklenen dizi ‘İçimdeki Fırtına' bugün 20.00'de, Star TV'de, başlıyor. Yapımcılığını Aslan Film'in üstlendiği, başrollerini Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca, Burak Yamantürk, Mehmet Özgür, Levent Can, Tarık Pabuçcuoğlu, Bilge Şen, Servet Pandur ve Hatice Aslan'ın paylaştığı, Gözde Coşkun’un konuk oyuncu olduğu, senaryosunu İpek Kadılar'ın kaleme aldığı dizi izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bu diziye gençlerin yoğun bir ilgi göstereceklerini düşünüyorum. Gizem Karaca'nın çok geniş bir genç izleyici kitlesine sahip olduğunu biliyorum. ‘Survivor'ın bu kez karşısında çok çetin bir rakip bulacağını ve rating rekabetinin zorlu olacağını düşünüyorum.

Rekor kırmaya devam

Bir başka başarılı dizi ‘Kara Sevda' izleyiciyle buluşmaya başladığı günden bu yana iyi performans sergilemeyi sürdürüyor. Dizi reyting rekortmeni ‘Diriliş Ertuğrul'un hemen arkasından tüm kategorilerde ikinciliğini devam ettiriyor. ‘Anne' dizisi de salı günlerinin önemli bir yapıtı. Özellikle bayanların soluksuz izlediği dizi bu hafta 14 küsur reyting yaptı. Bayanlar adeta bu diziye kilitlenmiş durumda. Hazır bayan izleyiciden bahsetmişken, Müge Anlı'ya değinmek istiyorum. Müge izlenme rekoru kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz salı sabahı da tamı tamına 41 izlenme payı alarak ilk yüz yayın arasında bayanlar kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Bu derecenin önemini hemen açıklayayım; Türkiye genelinde, program saatinde açık olan televizyonları izleyen her iki bayandan biri Müge Anlı seyrediyor. Bu inanılmaz büyük bir rakam. Anlı'ya “Tebrikler” diyor ve rotamızı Fox TV'ye çeviriyoruz.

Haberde istikrarlı başarı

Fatih Portakal'ın taşıyıcı unsur olduğu Fox Haber çok yüksek reytingler alıyor. Doğan Şentürk'ün genel yayın yönetmenliğini yaptığı haber merkezi üretken habercilik niteliğini sürdürüp, özel haberler yaparak Fox TV'ye ivme kazandırmaya devam ediyor. Reyting karnesinin bir başka önemli yapıtı ise ‘Zuhal Topal'la İzdivaç'. İlk 10 yayın içinde olan bu program, benzerleriyle arasındaki büyük rekabeti başarıyla sürdürüyor. Sempatik ve enerjik sunumuyla seyircinin gönlünde taht kuran Zuhal Topal, istikrarlı yol haritasını iyi ratingler alarak sürdürüyor. Perşembe akşamları ise ‘Vatanım Sensin' ve ‘Cesur ve Güzel' rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Bu zirve mücadelesinin sezon boyunca süreceği de apaçık ortada. Bu yarışta ‘Vatanım Sensin' çok az bir farkla önde gözüküyor. Son söz olarak; sevgiyle kalın…