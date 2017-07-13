Yayın akışı

2017 yazının ortasında yeni yayınlarla süren akış okurları ve okumaya değer verenleri mutlu kılan ölçüsünü yitirmeden sürdürüyor. Bize iletilen kitapları okurlarımıza duyurma görevimizi içtenlikle yerine getiriyoruz.

– Prof. Dr. Ruşen KELEŞ'in yayına hazırladığı, seçkin imzalı 30 yazıdan oluşan “İnsan, Çevre, Toplum” adlı kitabın güncellenmiş 3. baskısı ile yine Ruşen KELEŞ'in Ayşegül MENGİ ile birlikte yazdıkları “Kent Hukuku” adlı kitabı İMGE Kitabevi yayını.

– Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU'nun 15 Temmuz olaylarının nedenlerini, sürecini ve olası sonuçlarını anlatan “15 Temmuz Anayasası” adlı kitabı TEKİN Yayınları'nın 661. ürünü.

– Hukukçu şair Hasan TEMEL'in 262 şiirini içeren “Gün Akşam Oldu- II-” adlı kitabı GÜNDÜZ Yayınları'nın ürünü.

– Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ'ın “Türk'ün Vatanla İmtihanı- Birlik, Adalet ve Özgürlük için” adlı kitabı, MHP'yle ilgili son olayları ayrıntılı biçimde anlatıyor. DESTEK Yayınları'nın 803. ürünü.

– Lise 11. sınıf öğrencisi Elçin Deniz KOCA'nın “Kalbimin Tahtı-Mutluluk Yolunda” adlı romanı KURGU Kültür Merkezi Yayınları'nın ürünü.

– Sanatçı Dilek TÜRKER'in 16 öyküsünü içeren “Avcumda Çimen İzi” adlı kitabı HEP Kitap Yayınevi'nin ürünü.

HEP Kitap'ın öbür beş yayını: Yavuz BARAN'ın Fransızcadan dilimize çevirdiği Roger-Pol Droit'in “Filozoflar Nasıl Yürür” adlı felsefe kitabıyla İsmet ERDENER'in İngilizceden dilimize çevirdiği Liane MORIARTY'nin “Suçlu, Hem De Çok Suçlu” adlı, New York Times'ın Bestsellerinde yer alan kitabı, Mehmet GÜRSEL'in İngilizceden dilimize çevirdiği Michael ROBOTHAM'ın “Onun Sırrı” adlı kitabı, Nermin YILDIRIM'ın “Rüyalar Anlatılmaz” adlı romanının 2. baskısı ile “Unutma Beni Apartmanı” adlı romanının 4. baskısıdır.

– Ali ÇAĞIL'ın 126 şiirini içeren “Haykırış” adlı kitabı BUĞRA Yayınları'nın ürünü.

– Onur BİLGİLİ'nin “Unutulmaz Rekabetler” adlı, sporun değişik dallarına ilişkin olaylara değinen kitabı NEVZAT Kitabevi yayını.

– Şair Zühal TEKKANAT (Elif Sorgun)'ın şiirlerini içeren “Elif SORGUN- Şiir Sözleri, Bütün Şiirleri” adlı dolgun kitap şair- ressam Engin TURGUT'un arka kapak yazısıyla ARTSHOP Yayınları'nın ürünü.

– BERFİN Yayınları' nın yeni ürünleri:

Albert Camus'un “CALİGULA” adlı dört perdelik oyununun Abdullah Rıza ERGÜVEN tarafından dilimize çevrilen 4. baskısı ile Cazim GÜRBÜZ'ün “İslâm'dan Deizme” adlı aydınlatıcı kitabı Berfin Yayınları'nın 254. ürünü.

– SARAR İşletmeleri (Eskişehir) sahibi Cemalettin SARAR'ın yaşam öyküsünü anlatan, dostlarının yazıları ve fotoğraflarla zenginleştirilip renklendirilen “70 Yıllık Dost-Cemalettin Sarar” adlı çok düzeyli baskılı kitap Büken SEVİNDİ ile Mine Özkan KUŞÇU'nun ortak çalışmaları olarak yayımlandı.

– Emekli Öğretmen Ahmet USTA'nın 13 öykü ve 2 masaldan oluşan 5. kitabı “Solan Güller” kişisel yayını.

– Önceki Tokat Milletvekili ve Devlet Bakanlarından Metin GÜLDERE'nin “20. Yüzyılda Tokat” adlı 3 ciltlik nitelikli baskılı kitabı değişik konularda Tokat'ı ve Tokatlıları tanıtmaktadır. Yapıt kişisel yayınıdır.

– Leylâ SERPİL'in 4. kitabı olan “ŞŞŞŞT!” adlı romanı BİLGİ Yayınevi'nin ürünü.

Yayınevi ayrıca ustalığı ödüllerle kanıtlı öykü Yazarı Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU'nun “Hayatım Roman” adlı 23 bölümden oluşan kitabını yayımladı.

– İçlerinde Şükrü ELEKDAĞ, Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN, Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR ve E. Büyükelçi Faruk LOĞOĞLU'nun da bulunduğu seçkin kişilerin konuşmalarını içeren “Ermeni Konferansları 2016” adlı kitap Ömer Engin LÜTEM'in düzenlemesiyle Avrasya İncelemeleri Merkezi'nce (AVİM) yayımlanmıştır.

DERGİLERDEN:

– “HİSTORİA 1923” tarih ve kültür dergisinin Güz 2016, 2. sayısı “Ermeni Sorunu-Tarihi Parlamentolar mı Yazacak?” başlığıyla BİLGİ Yayınevi yayınları arasında çıktı. Sahibi Remzi DEMİR.

– “Millî Çözüm”ün 163. sayısı Nisan 2017 tarihli olarak yayımlandı (GEBZE).

– KIYI (Trabzon), SEHİR (Devrek), ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ (Ankara), BERFİN BAHAR (İstanbul), ECE (Salihli), ÜVERCİNKA (İstanbul) yayınlarını düzenli biçimde sürdürüyorlar.