35 yaşındaki büyükanne isyan etti: En çok Türkiye’den geliyor

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, kickboks yapan ve spora önem vererek Instagram fenomeni olan 35 yaşındaki Carrie Hilton'la konuştu. Hilton, "Sosyal medyadan İspanyol, Türk ve Yunan erkekleri mesaj yağdırıyor" dedi.

İngiltere’nin en seksi büyükannesi olarak geçtiğimiz günlerde İngiliz basınının gündemine oturan Carrie Hilton, bugün Daily Mail’e konuştu. Geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki kızı Clarice’in Jessica isimli bir bebek dünyaya getirmesinin ardından, “En genç büyükanne” olarak dikkatleri üzerine çeken 35 yaşındakİ Hilton, samimi itiraflarda bulundu.

Hilton, Instagram üzerinden takipçilerinden çok sayıda mesaj aldığını söylerken, “Bazıları benim çıkmak istiyor veya benim ne kadar seksi olduğumu söylüyor. Hatta bazıları işi abartıp benimle evlenmek istediklerini bile dile getiriyor. Bu mesajlar genelde İspanya, Türkiye, Yunanistan ve hatta Tayland’dan geliyor” dedi.

Hilton, bazı sosyal medya kullanıcılarının çıplak ve cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar attığını söylerken, “Dürüst olmak gerekirse bu fotoğraf ve mesajlar gururumu okşuyor. Bunları çok seviyorum sonuçta bir büyükanneyim ben de” dedi.

Bir erkek arkadaşı olan Hilton, zaman zaman bu mesajlardan sıkıldığını da itiraf ediyor.