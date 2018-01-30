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ABD’de 7 yaşında çocuğa kelepçe

ABD'nin Miami kentinde 7 yaşında çocuk, öğretmenine saldırdığı gerekçesiyle kelepçelendi.

23:5330 Ocak 2018
Haberler Dünya
ABD’de 7 yaşında çocuğa kelepçe
ABD'nin Miami kentinde 7 yaşında çocuk, öğretmenine saldırdığı gerekçesiyle kelepçelendi.

ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde 7 yaşındaki çocuk öğretmenine saldırdığı gerekçesiyle kelepçelendi. Edinilen bilgilere göre çocuk, öğretmeniyle kafeteryada tartıştı. Yemeğiyle oynamamasını söyleyen öğretmeninin sırtına vurdu.

 

Çocuğun, davranış bozukluğunun olup olmadığına ilişkin incelemeler yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Florida polisi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada prosedürlerin uygulandığı belirtildi  İHA

Son güncelleme: 23:5430.01.2018
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