Afrin operasyonunda çok sıcak 24 saat… Neler yaşandı?

Türkiye'nin olası Afrin operasyonunda çok sıcak gelişmelerin yaşandığı 24 saat geride kaldı. Türkiye ve Rusya'dan çok kritik açıklamalar yapılırken, TSK, PYD mevzilerini vurduğunu açıkladı. İşte yaşananlar...

Türkiye’nin olası Afrin operasyonu ile ilgili çok sıcak 24 saat yaşandı. Önce, bölgeden gelen son dakika bilgisinde Afrin’de bulunan yaklaşık 170 kadar Rus askerinin geri çekilmeye başlandığı iddia edildi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın, Rus mevkidaşlarıyla önceki gün Moskova’da bir araya gelerek operasyon hakkında görüş alışverişinde bulunmasının ardından gelen bu haber “operasyon başlıyor” şeklinde yorumlandı.

Ancak konuyla ilgili önce Suriyeli kaynaklar tarafından “Rus güçleri çekilmiyor” iddiası ortaya atıldı, daha sonra ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan konuyla ilgili kritik bir açıklama yapıldı. Lavrov, Rus güçlerinin Afrin’den çekilmediğini söylerken haberlerin “gerçekle alakası olmadığını” belirtti.

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ABD: OPERASYON DÜZENLEMEYİN

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Afrin’e operasyon düzenlememesi çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, geçtiğimiz gün düzenlenen günlük basın toplantısında kendisine gelen soru üzerine, “Türklere kesinlikle bu tür bir girişimde bulunmamaları çağrısı yapıyoruz” cevabını vermişti.

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BM: ENDİŞE VERİCİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler’den olası Afrin operasyonu ile ilgili bir açıklama yapıldı. BM Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye'nin Afrin’e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi. Sözcü, Suriye’ye yollanan insani yardımların durmasına yada aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi.

TANKLARIN NAMLULARI AFRİN’E DÖNDÜ

Fırat Kalkanı Harekatı'nın devamı niteliğinde olan olası operasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sınıra konuşlandırılan tankların namluları Afrin'e dönerken savaş uçakları da hazır kıta bekliyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), PYD/PKK tarafından Afrin’den açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınakları vuruldu.

TSK: PYD MEVZİLERİ VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğu ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulduğu belirtildi.

İDLİB AÇIKLAMASI

TSK’dan yapılan bir diğer açıklamada, İdlib bölgesinde, 3 Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Açıklamada, “İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

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ÖSO GÜÇLERİ AZEZ’DE TALİMAT BEKLİYOR

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu’nun Azez’de konuşlanması da devam ediyor. Takviye kuvvetleri Afrin sınırına yerleştiren ÖSO, operasyona başlamak için Türkiye’den gelecek talimatı bekliyor. Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası düzenli orduya geçen ÖSO askerlerinin ellerindeki Türk bayrakları da dikkatleri çekiyor.

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AFRİN NEDEN ÖNEMLİ?



Suriye’de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesiyle PYD’nin denetimi altında bulunuyor.

Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı olan YPG, ABD’nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelesinde sahadaki en önemli ortakları arasında yer alıyor.

Türkiye ise PYD’yi ve YPG’yi PKK’nın bir kolu olarak görüyor ve “terör örgütü” olarak tanımlıyor.

Kürtlerin “kanton” olarak ilan ettiği 2014 yılından bu yana Afrin de Suriye’nin kuzeyinde kurulan özerk yönetimin parçalarından birini oluşturuyor. Ancak, Afrin’in özerk yönetim ilan edilen diğer bölgelerle fiziki bir bağı bulunmuyor.

Türkiye’nin 2016 yılında düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı, sadece sınırın Suriye tarafındaki IŞİD varlığını sonlandırmakla kalmadı, aynı zamanda iki özerk Kürt bölgesi Afrin ve Kobani arasında bir tampon bölge oluşturarak, Kürtlerin Suriye’de Türkiye sınırı boyunca uzanan bir koridor oluşturmasını engelledi.

Şu anda Fırat Nehri’nin batısında Azez’den Cerablus’a dek uzanan ve Kürt özerk bölgeler arasında “tampon bölge” oluşturan alan TSK’nın korumasında ve Özgür Suriye Ordusu’nun denetiminde bulunuyor.