Son dakika haberi… Hakan Atilla davasında jüriden flaş talep

Noel ve yeni yıl tatili sonrasında bugün bir araya gelen jüri, Hakan Atilla konusunda görüşmeye devam ediyor. Reuters'ın son dakika şeklinde geçtiği haberde, jüri üyelerinin hakime, "Bazı suçlar konusunda anlaşsak bazılarında anlaşamazsak ne yapmalıyız" diye sorduğu belirtildi. Hakim Richard Berman'ın jüriye, görüşmeye devam ederek bir sonuca ulaşmaya çalışmalarını tavsiye etti.

Türkiye ve ABD’nin 22 aydır yakından takip ettiği Rıza Sarraf davasında sona gelindi… New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 27 Kasım'da başlayan Rıza Sarraf'ın tanık, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı duruşmalar sürecinde seçilen jüri, görüşmelerinin dördüncü gününde de bir karara varamamıştı.

Hakim Richard Berman, Noel ve yeni yıl tatilinin araya girmesi sonrasında, jürinin, görüşmelerine bugünden (3 Ocak) itibaren başlamasına karar vermişti. Bu sabah yerel saatle dokuzda bir araya gelen jüri heyeti Atilla ile ilgili vereceği kararı yeniden görüşmeye başladı.

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Amerikan ceza yasalarına göre, 22 Aralık 2017'de ara verilen jürinin karar görüşmeleri sonrasında, heyet üyeleri kendi aralarında hiçbir konuşma yapmadı. Yasalara göre ara verilen bu süre içerisinde 12 kişilik jüri heyetinin kendi aralarında davayla ilgili konuşması, fikir alışverişinde bulunması, hatta dava dışında tatillerini kutlayan telefon konuşmaları yapmaları bile yasaktı. Hukukçular, böyle bir durumun tespit edilmesinin jüri üyelerinin davadan azli ve ceza verilmesi gibi müeyyidelerinin olduğunu belirttiler.

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Reuters’ın son dakika geçtiği haberde, jüri heyetinin yetkililere bir soru sorduğu belirtildi. Jüri üyelerinin, “Bazı suçlar konusunda anlaşsak ve bazılarında anlaşamazsak ne yapmalıyız” diye sorarak yanıt beklediği aktarıldı.

Hakim Richard Berman’ın jüriye, görüşmeye devam ederek bir sonuca ulaşmaya çalışmalarını tavsiye etti.

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ZARRAB HAKKINDA KARARI BERMAN VERECEK

Jürinin Atilla hakkında vereceği karar sonrasında davanın diğer tutuklu sanığı Zarrab için son kararı hakim Berman verecek. Önümüzdeki süreç içerisinde yapılacak duruşma veya duruşmalarda, Berman, hakkındaki yedi ayrı suçlamayı kabul edip tanıklık yapan Zarrab’ın cezasını belirleyecek. Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde Zarrab’ın yaptığı işbirliği karşılığında hakkında istenilen toplam 135 yıllık maksimum hapis cezasından önemli ölçüde bir ceza indirimi almasının beklendiği kaydedildi.



HAKAN ATİLLA'NIN EŞİ DE DURUŞMA SALONUNDA

Mart 2017'den beri ABD'de tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ilk kez eşiyle buluştu. 9 ay sonra ilk kez eşiyle karşılaşan Burçin Atilla, sanık, savcılar ve avukatların bulunduğu yer ile izleyicilerin bulunduğu yeri birbirinden ayıran bel hizasındaki engelin üzerinden Hakan Atilla ile kucaklaştı. Burçin Atilla gözyaşlarını tutamazken, Hakan Atilla ise gülümsemekle yetindi.

Hakan Atilla, davada 15 Aralık'ta ifade verirken, kendi avukatlarının sorduğu soru üzerine 269 gündür eşi Burçin Atilla'yla görüşmediğini, oğlu Burkan'ı ise bir kez iki saatliğine, hapishanede görme fırsatı bulduğunu söylemişti.

Burçin Atilla'nın new York'a gelmesi ile, Atilla çifti 288 gün sonra ilk kez buluşmuş oldu. Jürinin kararını beklerken, Atilla'nın eşi Burçin ile konuşmaya başlaması üzerine araya sürekli Hakan Atilla'ya eşlik eden polisler girdi. Hakan Atilla, salon dışına çıkarıldı.

Detaylar geliyor…