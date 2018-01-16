Eksi 70 dereceyi gördüler! O köyden sadece kar haberleri geliyor…

Havanın eksi 70 dereceye ulaştığı dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'dan sadece soğuk havaya dair haberler geliyor. Ocak ayında köyde ortalama sıcaklık eksi 50 derece. İşte soğuk soğuk havasıyla haberlere konu olan o köy...

Türkiye’de sıcak geçen kış haberlere konu olmaya devam ederken, dünyanın en soğuk köyü adeta donuyor. 1920’li yıllarda ren geyiği çobanları için mola yeri olarak kullanılan köy, dünyadaki en soğuk köy olarak biliniyor. Rusya sınırları içerisinde yer alan Oymyakon’da yaşanan soğuğa termometreler dahi dayanamıyor.

YERLEŞİK HAYAT OLAN EN SOĞUK YER

Antartika’da daha düşük dereceli bölgeler bulunmasına karşın, Rusya’daki Oymyakon köyü, en soğuk yerleşim yeri bulunan köy olduğu için daha özel görülüyor. Bu köyde kayıtlara geçen en düşük sıcaklık ise -71 santigrat derece.