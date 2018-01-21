Grip oldu vücudu morarmaya başladı. Doktora gittiğinde korkunç gerçeği öğrendi!

Grip olduktan sonra vücudu morarmaya başlayan kadın tekrar hastaneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 66 yaşındaki kadın gribe yakalandı. Kısa süre sonra vücudunda morluklar oluşmaya başladı. 2 haftadır kuru öksürükten yakınan 66 yaşındaki kadına doktor üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı koydu. Ancak kadının şikayetleri bir türlü kaybolmadı.

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New England Journal of Medicine’daki makaleye göre; sağ tarafındaki şiddetli ağrı ve göğüs kafesiyle kalçası arasında meydana gelen morluk nedeniyle hastaneye giden kadın, duydukları karşısında şoke oldu. Tomografi çekildikten sonra kaburgasında ciddi boyutta bir kırık tespit edilen kadında kısa süre sonra da göğüs duvarında fıtık meydana geldi. Vücudu mosmor olan kadına boğmaca teşhisi konuldu ve antibiyotik tedavisine başlandı.