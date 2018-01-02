İran’da ekonomik isyan büyüyor, ölü sayısı durmaksızın artıyor! | Son dakika haberleri

İran’da, ekonomik durumu ve temel besin gıdalarındaki yüksek fiyat artışını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde toplam 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gösterilerin beşinci gününe gelindiğinde gözaltına alınan kişi sayısının da 400'ü geçtiği belirtiliyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani protestolarla ilgili olarak milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada önemli ifadeler kullandı.

İran'da ekonomik sorunlara karşı başlatılan ve kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemlerinin Pazartesi gece saatlerinde şiddetini arttırdığı bildirildi.

İran devlet televizyonu pazartesi gecesi düzenlenen sokak gösterilerinde ülke genelinde dokuz kişinin öldüğünü bildirdi. Böylece hafta sonundan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi. Pazartesi günü ülke genelindeki protestolarda biri Devrim Muhafızları’na bağlı bir bekçi olmak üzere 13 kişinin, cumartesi günü ise Dorud kentindeki eylemlerde bir yaşlı adam ve bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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Gösterilerin askeri üs ve polis merkezlerinin önünde de devam ettiği bildirildi.

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINDA

Tahran Valiliği’nden yapılan açıklamada sadece Pazartesi günü 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Vali Yardımcısı Ali Aşkar Naserbaht’ın sözlerini aktaran ILNA ajansının geçtiği habere göre, Cumartesi 200, Pazar 150, Pazartesi günü ise yaklaşık 100 kişi daha gözaltına alındı. Böylece protesto eylemlerinde toplam 450 kişi gözaltına alınmış oldu.

RUHANİ: BİR GRUP İNSAN SOKAĞA ÇIKTI

Ülke genelindeki protestoların beşinci günü geride bıraktığı İran’da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını vurgulayan Ruhani, “bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı” dedi.

Ruhani, protestocuları sokağa çeken tek şeyin ekonomik sorunlar olmadığını, insanların daha fazla özgürlük istediğini de belirtti.

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin konuşması Pazartesi akşam yerel saatle 20.00’de devlet televizyonundan yayınlandı.

Öte yandan beş gündür sessizliğini koruyan dini lider Ayetullah Hamaney’in de bir açıklama yapması bekleniyor.

DEVLET TELEVİZYONU: 1 POLİS ÖLDÜRÜLDÜ

İran’da beşinci gününe giren protestolarda bir polisin protestocular tarafından silahla öldürüldüğü belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre İran’ın iç kesimlerinde yer alan Necefabad kentinde göstericiler bir polisi silahla öldürürken üç kişiyi yaraladı.

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Bu bir polisin yaşamını yitirdiğine dair ilk açıklama oldu. Bazı haber sitelerinde Necefabad’daki ölü sayısı iki olarak verilirken, bazı kaynaklar da ölenlerin Devrim Muhafızları veya Besic milislerinden olduğuna yönelik birbiriyle çelişen bilgiler yer aldı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, konuyla ilgili yaptığı konuşmada sosyal medyayı kullanan yabancı ülkeleri yaşananlardan sorumlu tuttu:

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“İran’daki durumla ilgili kullanılan sosyal medya etiketleri ABD, Britanya ve Suudi Arabistan’dan geliyor. Sosyal medya üzerinden İran halkına karşı savaş açtılar.”

Pazartesi günü parlamento üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise protestoların bir tehdit değil, insanların sorunlarının çözüleceği bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

GÖZALTI SAYISI 400’Ü AŞTI

Aralarında hükümete yakın Fars haber ajansının da bulunduğu haber kaynakları, ülke genelindeki gözaltı sayısının 400’ü aştığını aktarıyor.

Tahran Vali yardımcısı Ali Aşgar Naserbakht, gözaltına alınanların 40’a yakınının eylemcilerin liderleri olduğunu ifade ediyor.

Fars haber ajansı, Pazar günü protestolara katılımın azaldığını ifade ederek polisin toplanan gruplara tazyikli suyla müdahale ettiğini aktardı.

TÜRKİYE: ENDİŞE EDİYORUZ

İran’da günlerdir devam eden gösterilere ilişkin Dışişleri Bakanlığı bugün yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada ”Olaylardan endişe duyuyoruz.Türkiye, İran’ın huzur ve istikrarına önem atfetmektedir.” denildi.