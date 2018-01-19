Rusya’da bir okula baltalı ve molotof kokteyli saldırı düzenlendi

Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan-Ude'ye 20 km mesafedeki Sosnovıy Bor köyünde bir okula baltalı ve molotof kokteyli saldırı düzenlendi. İntihar etmeye çalışan saldırgan tutuklanırken, olayda yaralanan 1 öğretmen ve 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Son gelen bilgileri göre okulda öğrenim gören 9’uncu sınıf öğrencisi, 7’inci sınıf öğrencisine balta ile saldırdı. Saldırıdan önce ise sınıfa molotof kokteyli attı.

Ria Novosti’nin haberine göre; saldırıya uğrayan 11 yaşındaki genç kızın durumu ağır. Olayda yaralanan bir diğer kız öğrencinin ise iki parmağında kırık tespit edildi.

Polis ayrıca saldırganın intihar etmek isterken yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Bazı kaynaklara göre saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki genç, tek başına değildi.

Savcılık olayla ilgili ‘üç veya daha fazla kişinin öldürülmesine teşebbüs’ suçundan dava açtı.

4 gün önce Perm’de benzer bir olay yaşanmıştı

15 Ocak’ta, Rusya’nın Perm bölgesindeki 127 numaralı ilköğretim okulunda iki maskeli kişinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucunda 8 öğrenci ve bir öğretmen yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri bu iki saldırı arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını da araştıracak.