Son dakika haberi… Esad’a soğuk duş! Türkiye’den açıklama var…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Eğer rejim güçleri Afrin'e PKK/PYD'yi korumak için giriyorsa kimse bizi durduramaz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amman’da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Suriye’ye bağlı güçlerin Afrin’e girme olasılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Çavuşoğlu, “Rejim buraya girer mi girmez mi girerse ne için girer bu önemli. Eğer PKK’yı temizlemek için girerse problem yok YPG’yi korumak için giriyorsa bizi Türk askerini hiç kimse durduramaz.” ifadelerini kullandı.İLGİLİ HABER Suriye, Afrin'e gireceğini söylüyor ama gerçek öyle değil

Çavuşoğlu, “Her zaman Suriye’nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya PKK-YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer rejim burada YPG’yi korumak için… geliyorsa, bizi Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz” dedi. Çavuşoğlu sözlerini, “Bu Afrin için de, Menbiç için de, Fırat’ın doğusu için de geçerlidir, yani bu nokta önemlidir” diyerek bitirdi.