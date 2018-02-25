Son dakika: Suriye’de ateşkes ilan edildi ama… Utanmazlığın bu kadarı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, önceki gün Suriye'de ateşkes ilan edilmesi kararı aldı. Taraflar bu karara uyacaklarını açıklarken Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'den rezil bir açıklama geldi. Bebek katilleri, Suriye'de insani yardım için yapılan ateşkese uymayacaklarını duyurdu.

TSK’nın terör örgütleri PKK, KCK, PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1 aylık ateşkes kararına vardı. İnsani yardım ve bölgede ihtiyacı olanların tahliyesi için böyle bir karar alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararına taraflar uyacaklarını açıkladı.

Fakat bugün teröristlerden akıl sınırlarını zorlayan bir açıklama geldi. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG, bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Terör örgütüne yakın medya kuruluşlarında yer alan açıklamada, ateşkes kararına uyacaklarını ifade eden terör örgütü, buna rağmen Türk ordusuna karşı savaşacaklarını küstah bir şekilde dile getirdi.

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Dün ilan edilen ateşkesin Suriye’nin bütününde uygulanması öngörülmesine rağmen, terör örgütünün bu açıklaması, “saçmalık” olarak değerlendirildi.